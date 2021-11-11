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Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu - Son Dakika

Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu

11.11.2021 15:42

Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu Pursaklar Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla çocuklarla beraber yaptıkları etkinlikte 1111 ağacı toprakla buluşturdu.

Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu

ANKARA - Pursaklar Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla çocuklarla beraber yaptıkları etkinlikte 1111 ağacı toprakla buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'da başlattığı "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyası kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla kampanyaya bir destek de Ankara Pursaklar Belediyesi'nden geldi. Pursaklar Belediyesi, düzenlediği etkinlikte 1111 ağacın dikimini gerçekleştirdi. Etkinliğe katılan çocuklar da ağaç dikti, doğayla tanıştı. Çocuklar, ağaç diktiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"Yeşil alanlarımıza verdiğimiz önem, ağaca verdiğimiz önem hiç bitmiyor"

Ağaç dikiminde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes ağaç dikim kampanyasını her yıl olduğu gibi bu yıl da tekrarlıyoruz. Tabi bugün 1111 ağacı toprakla buluşturduk. Bu yıl boyu hiç bitmiyor. Yeşil alanlarımıza verdiğimiz önem, ağaca verdiğimiz önem hiç bitmiyor. Ama bugün farklı bir şey yaptık. Kreşlerimizde, nezaket okullarımızda bulunan miniklerimizle diktik ağaçlarımızı. Bir taraftan onlara doğa sevgisi, yeşil sevgisi, ağaç sevgisi de aşılamak istiyoruz" diyerek günün önemine değindi.

Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes kampanyası kapsamında ülke genelinde toplamda 252 milyon fidan dikilecek.

Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu
Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu
Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu
Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pursaklar Belediyesi 1111 ağacı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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