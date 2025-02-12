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Kültür Sanat

Radyo: Afetlerde Hayat Kurtarır

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Radyo tamircisi Hüsnü Ateş, doğal afetlerde iletişim için her evde radyo bulundurulmasını önerdi.

12.02.2025 13:16
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Modern çağa yenik düşen radyolar, doğal afetlerde hayat kurtarabilir

-Mesleğinin sonunun geldiğini belirten radyo tamircisi, doğan afetlere karşı her evde bir radyo bulundurun çağrısında bulundu

SİVAS - Sivas'ta gençlik yıllarında radyo tamirciliğine yönelen Hüsnü Ateş, mesleğinde 35 yılı geride bıraktı. Bu işe hevesle başlayan Ateş, "Deprem anında teknolojik imkanlar bitecek ama radyo ile iletişim daima kurulabilir" dedi.

Sivas'ta yaşayan 54 yaşındaki Hüsnü Ateş, elektrikli cihaz tamirciliğine 19 yaşında başladı. Gençlik yılarında radyo tamir etmeye başlayan Ateş, radyo tamirciliğinde 35 yılı geride bıraktı. İlerleyen teknoloji ile birlikte kaybolan radyo kültürünün son temsilcilerinden olan Hüsnü Ateş, radyo kullanımının afet durumlarında kritik önem taşıdığını belirtti. Yıkıcı depremler sonrasında elektrik, internet ve cep telefonu iletişiminin kesildiğini ifade eden Ateş, "Deprem anında teknolojik imkanlar bitecek ama radyoyla daima iletişim sağlanabilecek. Her eve bir radyo alınmalı" dedi.

"Her eve bir radyo alınması gerekiyor"

Radyo tamircisi Hüsnü Ateş, radyo tamirciliğinin geleceğini bitmek üzere gördüğünü ifade ederek, "Radyo mesleği bitmek üzere. Yaklaşık 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bizden sonra da artık pek çırak yetişmiyor. Kimse bir şey getirmiyor. Teknoloji gelişti, artık insanlar telefonla veya internetle işlerini hallediyorlar. Bu meslekte son nesiliz. Bizden sonra da bu mesleğin devam etmesini isteriz. Şimdiki nesil paraya yönelik işlere gitmeyi tercih ediyor. Önceki radyolar lambalı olurdu, şimdiki radyolar dijital sisteme geçti. Radyo tamirciliğinin geleceğini bitmek üzere görüyorum. Bizim gibi ustalar yetişmediği sürece bu meslek tamamen biter. Eski nesil olduğumuz için bu kültürü yaşatmaya çalışıyoruz ve mesleğimizin ölmemesini istiyoruz. İnsanların kendine radyo almasını tavsiye ediyorum. Çünkü telsiz veya telefon gibi teknolojik aletler kalmayacak ama radyoyla daima iletişim sağlanabilecek. Deprem anında tüm teknolojik imkanlar bitecek ama radyolar var olmaya devam edecek. Her eve bir radyo alınması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Deprem, Yaşam, Sivas, Radyo, Son Dakika

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