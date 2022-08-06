Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Beylikdüzü'ndeydi - Son Dakika
Üye Girişi

Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Beylikdüzü'ndeydi

06.08.2022 14:22
Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Beylikdüzü'ndeydi

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beylikdüzü Bizimkent Büyükşehir Taksi'nin konuğu oldu.

Radyo Başakşehir'in sevilen programlarından Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beylikdüzü Bizimkent Büyükşehir Taksi'nin konuğu oldu. Programda radyocu Sakar, durak başkanı Neşat Atalay ve taksicilerle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

İstanbul'u durak durak gezen Onur Sakar, taksi başkanlarına sorular soruyor, yarışma sırasında taksi şoförleri de kendi aralarında sorulara doğru yanıt arıyor.

"PROGRAMI KEYİFLE DİNLİYORUZ"

Taksiciler başta olmak üzere ilgiyle takip edilen programın bu haftaki durağı Beylikdüzü oldu. Bizimkent Büyükşehir Taksi'nin konuk olan Onur Sakar, durak başkanı Neşat Atalay'a 10 soru sordu. Beştaş, 10 sorunun 9'una doğru cevap verdi.

Duraklar Yarışıyor programını severek dinlediklerini belirten Atalay, "Cuma akşamlarımız keyifle geçiyor. Bir yandan işimizi yaparken diğer yandan programı dinliyoruz. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nu çayımızı içmeye, muhabbetimize ortak olmaya davet ediyorum. Çayımız taze mutlaka bekliyoruz" dedi.


YORUMLAR
500
Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor Medipol Başakşehir, İzlanda'dan tur için avantajlı dönüyor İstanbul Başakşehir: 1-3 İstanbul Başakşehir: 1-3
Kaynak: DHA

Başakşehir, Beylikdüzü, İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Beylikdüzü'ndeydi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: Onur Sakar ile Duraklar Yarışıyor Beylikdüzü'ndeydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement