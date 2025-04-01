Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika
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Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor

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Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor Trabzon'daki Ayasofya Camiinde Ramazan Bayramı yoğunluğu Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan...

01.04.2025 10:52
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Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor

Trabzon'daki Ayasofya Camiinde Ramazan Bayramı yoğunluğu

TRABZON - Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından 28 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans yöntemiyle açılışı yapılan Ortahisar Ayasofya Camii'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Yurdun değişik illerinden gelenlerin yanı sıra Arap turistlerinde ilgi gösterdiği Ayasofya Camii'ne Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğun bir ziyaretçi akını yaşanıyor.

Trabzon'da 2013 yılında müzeden camiye dönüştürülerek ibadete açılan Ayasofya Camii bahçesindeki çiçeklerle güzel bir görüntü oluştururken ziyaretçiler tarafından oldukça beğenildi.

Ziyaretçilerden Abdullah Kabaca, ilk kez geldiğini belirterek "İlk kez geliyorum. Tarihi açıdan çok önemli, çok hoş bir yapı. Çok beğendim. Bayram dolayısıyla Karadeniz turu yapıyoruz. İlleri de kısmet olursa tekrar gelmeyi düşünüyorum" dedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Güvey tekrar gelmeyi düşündüğünü kaydederek " İstanbul'dan buraya ilk kez geldim. Geldiğime değdi. Rehberimizden niçin yapıldığıyla alakalı da bilgi aldım öğrenmiş oldum. İstanbul'daki Ayasofya bayağı büyük, aralarında boyut farkı var. Burada daha küçüğü yapılmış. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretçilerden Musab Soycan ise tarihi yapıyı çok beğendiğini belirterek " Van'dan geldim. Tarihi açıdan çok güzel. Daha sonra ailemle birlikte tekrar gelmeyi düşünüyorum" derken, ziyaretçilerden Ebru Uman da "Özellikle konum olarak denize bakıyor olması çok güzel. Buraya gelmeden önce internetten olumlu bilgiler edinmiştim oradan takip edip geldik. Trabzon'a ayrı bir sevgim var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor - Son Dakika

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