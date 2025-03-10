Ramazan Panayırı'nda Çocuklara Eğlence

Hataylı depremzede çocuklar Ramazan panayırında doyasıya eğleniyor

HATAY - Hatay'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Ramazan Panayırında çocuklar ve aileleri Ramazan ayını şenlik havasında sürüyor.

Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi, deprem bölgelerinde düzenlenen Ramazan Panayırları ile taçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan Ramazan Panayırı; özellikle çocuklar ve aileler için moral kaynağı olurken, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatıyor. Şehirde büyük ilgi gören etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma, dayanışma ve eğlenceyi bir araya getiriyor. İskenderun ilçesi Üsküdar konteynırda kurulan panayır alanı, her yaştan insan için keyifli bir ortam sunuyor. Meddah gösterileri, gölge oyunları, tiyatro sahneleri ve çocuk etkinlikleri ile geleneksel Ramazan eğlenceleri yeniden hayat buluyor. Ziyaretçiler, iftar öncesi ve sonrası düzenlenen etkinliklerde hem eğleniyor hem de Ramazan ayının manevi huzurunu yaşıyor. Deprem bölgesinde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek amacıyla panayırda birçok özel etkinlik yer alıyor. Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla tiyatroları, yüz boyama stantları ve masal dinletileri minik ziyaretçileri eğlendirirken, kültürel mirasları da miniklerle buluşturuyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için moral kaynağı olan Ramazan Panayırı, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

"Ramazan panayırına geldik çok güzel oyunlar ve şarkılar var bunların hepsine faydalanıyoruz "

Panayırda doyasıya eğlenen 14 yaşındaki çocuk Kayra Emir Ürker, " Ramazan panayırında kendimi çok iyi hissediyorum çok güzel buldum. Ramazan panayırına geldik çok güzel oyunlar ve şarkılar var bunların hepsine faydalanıyoruz. Böyle bir panayırın Hatay'da olması çok mutlu etti " dedi.

"Beş kişilik arkadaşı ekibiyle geldik burada çok eğleniyoruz"

Beş kişilik arkadaş grubuyla Ramazan Panayırında memnun kalan 11 yaşındaki Ömer Miraç Yula, "Panayırda çok güzel oyunlar falan var çok eğlendim iyi ki varmış. Ramazan Panayırında boyama ve yapboz yaptım. Beş kişilik arkadaşı ekibiyle geldik burada çok eğleniyoruz. Panayıra saat 2 buçukta geldik Allah izin verirse yarın tekrardan geleceğiz" ifadelerini kullandı.