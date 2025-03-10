Ramazan Panayırı'nda Çocuklara Eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ramazan Panayırı'nda Çocuklara Eğlence

Hatay'daki Ramazan Panayırı, depremzede çocuklara moral kaynağı olup eğlenceli etkinlikler sunuyor.

10.03.2025 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hataylı depremzede çocuklar Ramazan panayırında doyasıya eğleniyor

HATAY - Hatay'da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan Ramazan Panayırında çocuklar ve aileleri Ramazan ayını şenlik havasında sürüyor.

Ramazan ayının bereketi ve manevi atmosferi, deprem bölgelerinde düzenlenen Ramazan Panayırları ile taçlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan Ramazan Panayırı; özellikle çocuklar ve aileler için moral kaynağı olurken, geleneksel Ramazan kültürünü yaşatıyor. Şehirde büyük ilgi gören etkinlikler, Ramazan ayının ruhuna uygun olarak paylaşma, dayanışma ve eğlenceyi bir araya getiriyor. İskenderun ilçesi Üsküdar konteynırda kurulan panayır alanı, her yaştan insan için keyifli bir ortam sunuyor. Meddah gösterileri, gölge oyunları, tiyatro sahneleri ve çocuk etkinlikleri ile geleneksel Ramazan eğlenceleri yeniden hayat buluyor. Ziyaretçiler, iftar öncesi ve sonrası düzenlenen etkinliklerde hem eğleniyor hem de Ramazan ayının manevi huzurunu yaşıyor. Deprem bölgesinde yaşayan çocukların yüzünü güldürmek amacıyla panayırda birçok özel etkinlik yer alıyor. Hacivat-Karagöz gösterileri, kukla tiyatroları, yüz boyama stantları ve masal dinletileri minik ziyaretçileri eğlendirirken, kültürel mirasları da miniklerle buluşturuyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için moral kaynağı olan Ramazan Panayırı, Ramazan ayı boyunca devam edecek.

"Ramazan panayırına geldik çok güzel oyunlar ve şarkılar var bunların hepsine faydalanıyoruz "

Panayırda doyasıya eğlenen 14 yaşındaki çocuk Kayra Emir Ürker, " Ramazan panayırında kendimi çok iyi hissediyorum çok güzel buldum. Ramazan panayırına geldik çok güzel oyunlar ve şarkılar var bunların hepsine faydalanıyoruz. Böyle bir panayırın Hatay'da olması çok mutlu etti " dedi.

"Beş kişilik arkadaşı ekibiyle geldik burada çok eğleniyoruz"

Beş kişilik arkadaş grubuyla Ramazan Panayırında memnun kalan 11 yaşındaki Ömer Miraç Yula, "Panayırda çok güzel oyunlar falan var çok eğlendim iyi ki varmış. Ramazan Panayırında boyama ve yapboz yaptım. Beş kişilik arkadaşı ekibiyle geldik burada çok eğleniyoruz. Panayıra saat 2 buçukta geldik Allah izin verirse yarın tekrardan geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, İskenderun, Etkinlik, Deprem, Kültür, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ramazan Panayırı'nda Çocuklara Eğlence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Köpek saldırısında mı öldü Rana’nın otopsi raporu çıktı Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
Galatasaray’dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı Galatasaray'dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı
Bursa’da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı
Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi

14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
13:36 Köpek saldırısında mı öldü Rana’nın otopsi raporu çıktı Köpek saldırısında mı öldü? Rana'nın otopsi raporu çıktı
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
21:39 Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam’a destek, DEAŞ’a operasyon kararı Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası ortak bildiri: Şam'a destek, DEAŞ'a operasyon kararı
21:28 Elon Musk’tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski’ye: Sessiz ol küçük adam Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'ye: Sessiz ol küçük adam
21:25 Galatasaray’dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı Galatasaray'dan ilk yarının son dakikasında penaltı itirazı
21:14 Bursa’da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı Bursa'da alacak verecek kavgası, meydan savaşına döndü: 3 kişi yaralandı
20:52 Gelecek Partisi Üyesi Demir: ’Bahçeli’nin çağrı çok önemli’ Gelecek Partisi Üyesi Demir: 'Bahçeli'nin çağrı çok önemli'
20:06 Ece Gürel’e ’cadılık’ eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı Ece Gürel'e 'cadılık' eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, serbest bırakıldı
19:50 İsrail ordusu, Batı Şeria’da tanklarla baskın düzenledi İsrail ordusu, Batı Şeria'da tanklarla baskın düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 15:10:09. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan Panayırı'nda Çocuklara Eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.