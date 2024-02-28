Kültür Sanat

Rami Kütüphanesi'nde yeni düzenleme: Kimlik kartının barkodu turnikeye okutularak giriliyor

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bulunan Rami Kütüphanesi'ne giriş sistemi yenilendi. Kütüphaneye gelen ziyaretçiler ve öğrenciler, turnikeye kimlik kartlarının arkasındaki barkodu okutarak giriş yapıyor.

Eyüpsultan'da bulunan Rami Kışlası restore edilerek Rami Kütüphanesi'ne dönüştürülmüştü. 220 dönümlük alan içinde, 51 bin metrekarelik peyzaj alanına sahip Rami Kütüphanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı törenle geçen yıl 13 Ocak'ta hizmete sunulmuştu. Kütüphanede, açılışından bu yana her hafta çocuk ve yetişkinlere özel sanat, edebiyat, tekno tasarım, kişisel gelişim ve tarih gibi benzeri alanlarda etkinlik, atölye ve seminerler düzenlendi. Yaklaşık 3 bin farklı etkinlikle ailelerin, çocukların ve gençlerin kendilerini geliştirmesine ve keyifli vakit geçirmesine olanak sağlayan kütüphane, 1 yılda 2,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Kütüphanenin giriş sisteminde yeni düzenleme

Rami Kütüphanesi'nin giriş sistemi 24 Şubat tarihi itibarıyla yenilendi. Hem öğrencilerin hem de ailelerin yoğun ilgi gösterdiği Rami Kütüphanesi'nin giriş bölümlerine turnike eklendi. Yeni giriş sisteminde, turnikelere kimlik kartının barkod kısmı okutularak geçiş yapılıyor. Yeni kimlik kartı olmadan giriş yapılamayan Rami Kütüphanesi'nde daha güvenilir bir alan oluşturmak amaçlandı. Öte yandan ilerleyen günlerde, turnike sayılarının arttırılacağı, ziyaret alanlarıyla ders çalışılabilecek alanların birbirinden tamamen ayrılacağı öğrenildi. Yeni sistemle günlük ziyaretçi sayısının daha kolay kayıt altına alınması, öğrenci ve ziyaretçilerin daha rahat hareket edebilmeleri hedeflendi. Kimi vatandaşlar yeni sistemin güvenlik açısından önemli olduğunu söylerken, kimileri de sıra olduğunu belirtti. Bazı vatandaşlar ise kimliklerini unutmaları halinde kütüphaneye giremeyeceklerini ifade etti.

"Bazen okul çıkışı geliyorum ve kimliğimi unutuyorum"

Turnike sistemi hakkında konuşan Öykü Melek, "15 yaşındayım. Kimlikle giriş yapıyoruz ama hiç memnun değilim. Bazen okul çıkışı geliyorum ve kimliğimi unutuyorum. Eski sistem daha iyi olurdu, direkt geçiyorduk" dedi.

"Zorluk çıktı ve kimliğim olmadığı için bizi almadılar"

Rami Kütüphanesi'ne arkadaşlarıyla ders çalışmak için gelen Mustafa Altıntaş, "14 yaşındayım. Buraya ders çalışmak, arkadaşlarımla birlikte oyun oynamak ve gezmek için geldik. Bu turnike olayından memnun değilim. Dün değil önceki gün kimliksiz geldim. Zorluk çıktı ve kimliğim olmadığı için bizi almadılar. Sadece bir seferliğe mahsus girmek istedik. Tamam dediler ama memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik açısından kesinlikle gereken bir şeydi"

Turnikeyle geçiş sisteminin güvenilir olduğuna değinen Kerem Kaya, "17 yaşındayım. YKS'ye çalışmak için bu kütüphaneye geldim. Burayı hem ortamı hem de elveriş açısından çok beğeniyorum. Ortamı ve havası güzel. Güvenlik açısından kesinlikle gereken bir şeydi. Sonuçta kimin girip, kimin çıktığı belli olmuyordu. Bence güzel oldu. Benim açımdan sorun yok. Sonuçta Türkiye vatandaşıyım, istediğim gibi girebiliyorum. Ziyaretçi sayısını etkiler. Veri açısından onların elinde daha güzel kaynaklar olur. Ziyaretçi sayısını da öğrenirler" şeklinde konuştu.

"Turnike sistemi yararlı olacaktır"

Turnike sisteminin faydalı olduğunu belirten Asaf Gündüz, "17 yaşındayım. Lise son öğrencisiyim. Buraya ders çalışmak için geldim. Alan olarak gayet büyük ve güzel. Burada yemek alanlarının biraz daha arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak insanlar bilgi edinebilir. Daha rahat çalışılıyor. İnsanların buradaki tarihi görmeleri açısından da gayet güzel. Turnike sistemi yararlı olacaktır. İzinsiz girilmez. Kötü kullanılmaz" diye konuştu.

"Bu sistem güvenlik açısından çok mantıklı"

Rami Kütüphanesi'nin daha güvenli bir yer olacağını söyleyen Gül Şanlı, "Bu sistem güvenlik açısından çok mantıklı çünkü giren ve çıkan belli. Çocuklar için de daha güvenli çünkü çok öğrenciler geliyor. Herhangi bir okuldan geliyorlar, bazıları küçük. O yüzden mantıklı görüyorum. Hem de ziyaretçi sayısı belli olur" dedi.

"Bir yerde gerçekten iyi bir sistem ama bekleme olayını çözmeleri gerekiyor"

Turnikeden geçerken sıra olduğunu, bundan dolayı sistemden memnun kalmadığını aktaran Hanife Fettahoğlu, "Buraya çocuklarımızı etkinliğe getirdik. İçeri girerken turnike sisteminde çok bekledik. Sıra oldu. Özellikle hala eski kimlik kullananlar için çok zor bir durum. Zaten onları direkt görmüyor. Çok kalabalık ve yığılma oluyor. Bir yerde gerçekten iyi bir sistem ama bekleme olayını çözmeleri gerekiyor. Çok karışık olmuş" şeklinde konuştu.