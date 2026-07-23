Rasim Özdenören Anıldı - Son Dakika
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Rasim Özdenören Anıldı

23.07.2026 20:27
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Yedi Güzel Adam'dan Rasim Özdenören, vefatının 4. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Türk edebiyatında Yedi Güzel Adam'dan biri olarak anılan Rasim Özdenören, vefatının 4. yılında Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Türk edebiyatının önemli yazarlarından ve edebiyatta Yedi Güzel Adam'dan biri olarak anılan Rasim Özdenören, Eyüpsultan'da bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabrinde dualarla anıldı. Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okunurken, usta yazarın son eseri olan 'Kör Pencereler' kitabı da katılımcılara hediye edildi.

Anma programına katılan eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Rasim Özdenören'in fikirleri ve eserleriyle önemli bir miras bıraktığını belirterek, "Bugün Rasim ağabeyimizin aramızdan ayrılışının 4. seneyidevriyesi. Sevenleri, dostları olarak bugün kabri başında Rasim ağabeyi andık. Rasim ağabey bize çok güzel bir miras bıraktı. Yaşantısıyla, sözleriyle, yazdıklarıyla bize çok güzel bir miras bıraktı. Aslında bugün Rasim ağabeyi anarken, Rasim ağabeyin taşıdığı ve miras bıraktığı değerleri andık. Onları taşımak ve yaşatmak adına burada dostları olarak bir araya geldik" dedi.

"Çok düşünerek yazardı"

Eşinin kaleme aldığı yazıları özenle yazdığını belirten Ayşe Özdenören ise, "Evliydik, uzun bir süre evliliğimiz oldu. İyi bir insandı. Allah adamı, peygamber aşığı. Kitap ve hikaye yazarlığının akabinde çok güzel bir insandı. Bizim aramızdan ayrılalı 4 yıl olmuş ama sanki bize dört gün gibi geliyor. Beraber yaşıyoruz onunla. Güncelliğini kaybeden kitaplar değildi zaten. Yazarken de çok derin düşünerek yazardı. Bir kelimeyi bir yere oturtmak için bir gün evin içinde dolaştığını bilirim. Çok düşünerek yazardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Rasim Özdenören Anıldı - Son Dakika

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