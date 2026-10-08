Rektör Kuyrukluyıldız EBYÜ panelinde Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurguladı - Son Dakika
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Rektör Kuyrukluyıldız EBYÜ panelinde Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurguladı

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Rektör Kuyrukluyıldız EBYÜ panelinde Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurguladı
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EBYÜ'de 'Terörsüz Türkiye Sürecinde Tarih-Siyaset-Ekonomi' başlıklı panel gerçekleştirildi. Panele Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu ve akademik personel katıldı; Kuyrukluyıldız hedefin huzur ve güvenlik için önemini vurguladı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), "Terörsüz Türkiye Sürecinde Tarih-Siyaset-Ekonomi" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Erzincan Vali Yardımcısı Fırat Kadiroğlu, rektör yardımcıları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Panelin moderatörlüğünü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Karabulut üstlenirken, Prof. Dr. Abdulkadir Gül ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Rektör Kuyrukluyıldız, açılış konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin huzur ve güvenliği ile milli birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

Üniversitelerin ülke meselelerinin akademik zeminde değerlendirilmesine katkı sunması gerektiğini ifade eden Kuyrukluyıldız, gençlerin bilgi ve birikimlerini toplumun ortak yararı için kullanmasının önemine dikkati çekti.

Panelde Prof. Dr. Kerem Karabulut sürecin tarih, siyaset ve ekonomi boyutlarını, Dr. İmbat Muğlu terörle mücadelenin güvenlik, kalkınma ve toplumsal bütünlük açısından önemini, Prof. Dr. Abdulkadir Gül ise konunun tarihsel boyutunu değerlendirdi.

Panel, Rektör Kuyrukluyıldız'ın konuşmacılara plaket takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Kültür SanatPolitikaGüvenlikEkonomiSiyasetTürkiyeRektörEğitimGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Rektör Kuyrukluyıldız EBYÜ panelinde Terörsüz Türkiye hedefinin önemini vurguladı - Son Dakika
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