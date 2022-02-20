"Reng-i Hakkari" Şanlıurfa'da sahne aldı - Son Dakika

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu", Şanlıurfa'da sahne aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında 4 ilde sahne alacak Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu'nun ilk durağı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi oldu.

Siverek Kaymakamlığı ve Hakkari Valiliği iş birliğiyle Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, sinevizyon gösterisiyle başladı.

Hakkari'nin kültürel, sosyal ve sanatsal zenginliğinin anlatıldığı sunumun ardından sahne alan topluluk, Kürtçe ve Türkçe müzik dinletisi sundu.

Grubun halay, zeybek ve horon gösterisi izleyicilerden büyük beğeni alırken, bazı seyirciler müziğin ritmine kapılarak oyunlara eşlik etti.

Yoğun ilgi gören etkinlikte Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, grup üyeleri ve vatandaşlar türküler eşliğinde halay çekti.

Yaklaşık iki saat süren programın ardından Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Reng-i Hakkari Topluluğuna ve katılımcılara teşekkür etti.

Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Hakkari'nin her zaman merak edilen ve özlem duyulan bir kent olduğunu söyledi.

Reng-i Hakkari için kent sakinlerinden gelen talep üzerine etkinlik düzenlediklerini dile getiren Gölbaşı, şöyle konuştu:

"Hakkari coğrafi olarak zor bir bölgede olduğu için gidilmesi kolay olmayan bir şehir. Birçok insan Hakkari'yi merak ediyor, herkesi oraya götüremeyeceğimize göre onları buraya davet ettik, bizi kırmayıp geldiler. Reng-i Hakkari, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen proje kapsamında dört ilde program yapacak. Biz de kendilerini Siverek'e davet ettik. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Reng-i Hakkari, 2017 yılında kurulan ve Anadolu ağırlıklı etnik olarak daha çok bölgemizi yansıtan ve tanıtan figürleri ve danslarıyla bunu herkese gösteren bir topluluk. Bu gece Siverek'e misafir oldular ve Siverekli hemşerilerim yoğun bir ilgi gösterdi. Bize gelip devamını beklediklerini söylediler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizlere bu güzel geceyi yaşatan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Hakkari Valiliğimize, Valimiz İdris Akbıyık'a teşekkür ediyorum."

Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, turnenin ilk etabının Siverek olduğunu söyleyerek, " Diyarbakır'ın ardından Türkiyemizin farklı illerinde bu gösterilerimize devam edeceğiz. 64 kişilik ekibimiz ile beraber ülkemizin bütün yörelerinin halk oyunlarını ve yöresel ezgilerini yansıtmak üzere başladık. Hedefimiz ulusal ve uluslar arası arenada yer almak. Bugün burada olmaktan mutluluk duyduk. Sayın kaymakamımıza ve Siverek sakinlerine misafirperverlikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.