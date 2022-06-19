Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da kitabının tanıtımına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da kitabının tanıtımına katıldı

19.06.2022 11:51

Ressam Devrim Erbil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sanat Ülkesi" kitabının tanıtım ve imza etkinliğine katıldı.

Ressam Devrim Erbil, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Sanat Ülkesi" kitabının tanıtım ve imza etkinliğine katıldı.

Çağdaş Türk resminin yaşayan en önemli temsilcileri arasında gösterilen sanatçı Devrim Erbil'in çocuklar için kaleme aldığı Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitabının tanıtımı yapıldı.

Akyarlar Mahallesi'ndeki Anthaven D&R mağazasında gerçekleştirilen etkinlikte katılımcı çocuklar için mini sanat atölyesi de düzenlendi.

Tanıtım etkinliğinde 85 yaşındaki usta sanatçı, yeni kitabını çocuklarla pasta keserek kutladı. Daha sonra çocuklar ve ailelerine kitabını imzalayan Erbil, kitabındaki kendi hikayesini ve sanat yolculuğunu çocuklarla paylaştı.

Erbil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'un Türkiye'de sanat kenti olmaya çok layık bir yer olduğunu söyledi.

İlçede sanatın bütün dallarından çok değerli insanların yaşadığını belirten Erbil, "Bu insanlar turistler gibi sadece eğlenmek için gelmiyor. Burası Türkiye'nin en gelişmiş sanat merkezlerinden birisi olacak." dedi.

Kendi vakfında çocuklar için çok özel hazırlıklar yaptığına işaret eden Erbil, çocukların sanatı öğrenmeleri ve sevmeleri için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Sanat yazarı ve editör Erkan Doğanay da çocuklara yaşamlarında rehber olması amacıyla Türk sanatçıları tanıtmaya devam edeceklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
Ressam Devrim Erbil fırçasını kaleme döktüğü kitabını Bodrum'da çocuklar için imzaladı Ressam Devrim Erbil fırçasını kaleme döktüğü kitabını Bodrum'da çocuklar için imzaladı Süleyman Soylu: Türkiye, Doğu ve Güneydoğu Konusunda Bir Zihniyet Devrimi Gerçekleştirmiştir Süleyman Soylu: Türkiye, Doğu ve Güneydoğu Konusunda Bir Zihniyet Devrimi Gerçekleştirmiştir
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da kitabının tanıtımına katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 18:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ressam Devrim Erbil, Bodrum'da kitabının tanıtımına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement