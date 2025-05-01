Retro Azerbaycan Konseri Büyük İlgi Gördü

Başkentte, "Retro Azerbaycan Mahnıları" konseri düzenlendi.

CSO Ada Ankara'daki konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konserde, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni Cem Gürdal, aralarında "Bir bele yarim ola" ve "Sevdalandım yaz gelince"nin de bulunduğu 18 eser seslendirdi.