Rize'de öğrenciden 5 bin çay yapraklı elbise - Son Dakika
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Rize'de öğrenciden 5 bin çay yapraklı elbise

Rize\'de öğrenciden 5 bin çay yapraklı elbise
17.06.2026 19:43
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Rize'de üniversite öğrencisi Yeganeh Choulaki, yaklaşık 5 bin yaş çay yaprağı kullanarak tasarladığı kıyafeti tanıttı.

Rize'de üniversite öğrencisi Yeganeh Choulaki, yaklaşık 5 bin yaş çay yaprağı kullanarak tasarladığı kıyafeti tanıttı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi İran uyruklu Choulaki, çaydan ilham alarak kıyafet tasarladı. Choulaki, yaklaşık 5 bin yaş çay yaprağı kullanarak 4 günde tamamladığı kıyafeti Çay Çarşısı'nda sergiledi.

Choulaki, gazetecilere, kıyafetin tamamını el ile işlediğini söyledi.

Rize'yi çok sevdiğini ifade eden Choulaki, "Buranın da en meşhur şeyi çay olduğu için bu çaylardan ilham alarak bu elbiseyi dizayn ettim ve tasarladım." dedi.

Guinness Dünya Rekoru için de başvuruda bulunduğunu da anlatan Choulaki, elbiseyi herkesin çok beğendiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Rize'de öğrenciden 5 bin çay yapraklı elbise - Son Dakika

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