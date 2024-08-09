Rize\'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi

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Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Yarışmacılar, zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, Türkiye birinci, Dağıstan ikinci, Azerbaycan takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara, çeşitli ödüller verildi.

Yarışmaya katılan Yüksel Yıldız, birinciliği kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Parkur biraz zordu. Biraz geriye düştük fakat finalde şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz." dedi.