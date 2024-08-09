Rize'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Rize'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi

Rize\'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi

Rize'de düzenlenen 13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali kapsamında ülkeler arası rafting yarışması gerçekleştirildi. Türkiye, Dağıstan ve Azerbaycan takımları dereceye girdi.

09.08.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de, "13. Uluslararası Tulum, Müzik ve Sanat Festivali" kapsamında ülkeler arası rafting yarışması düzenlendi.

Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'ndaki yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Dağıstan, Kuzey Osetya, Azerbaycan ve İran'dan 32 kişi katıldı.

Yarışmacılar, zorlu parkurda eleme usulü yapılan yarışlarda kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman zor anların yaşandığı yarışmada, Türkiye birinci, Dağıstan ikinci, Azerbaycan takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımlara, çeşitli ödüller verildi.

Yarışmaya katılan Yüksel Yıldız, birinciliği kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Parkur biraz zordu. Biraz geriye düştük fakat finalde şampiyon olduk. Mutluyuz ve gururluyuz." dedi.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Türkiye, rize, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Rize'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Canlı anlatım Kıran kırana maçta 2. gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta 2. gol geldi
20:34 Brezilya’da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü Brezilya'da 62 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
19:45 Erdoğan’dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir Erdoğan'dan futbol camiasına çağrı: Araya husumetin, ideolojinin girmesi sporun ruhuna zarar verir
19:39 Sadece Yozgat ve İngiltere’de var Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı Sadece Yozgat ve İngiltere'de var! Dünyanın en eskisi turizme kazandırıldı
19:21 İsrail suikastlara devam ediyor Hamas’ın üst düzey ismine füzeli saldırı İsrail suikastlara devam ediyor! Hamas'ın üst düzey ismine füzeli saldırı
11:20 Ankara’daki kazayla ilgili kahreden detay Ölenlerden 5’i aynı ailedenmiş Ankara'daki kazayla ilgili kahreden detay! Ölenlerden 5'i aynı ailedenmiş
11:19 Endonezya’da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü Endonezya'da bir adam, kendisine sürekli olarak neden evli olmadığını soran komşusunu öldürdü
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 22:53:36. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de Uluslararası Rafting Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement