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Rize'li Adam Mali'de Evlendi - Son Dakika
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Rize'li Adam Mali'de Evlendi

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ramazan Öztürk, Batı Afrika ülkesi Mali'de tanıştığı Dienama Dembele ile hayatını birleştirdi. Çiftin nikahını kıyan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, 'İki farklı kültür, iki farklı dünya. Ama iki gönül birleşince samanlık seyran olduğu gibi ülkeler de birleşiyor. Damat ve gelini tebrik ediyorum.' dedi.

Rize\'li Adam Mali\'de Evlendi
21.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:47
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Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ramazan Öztürk, Batı Afrika ülkesi Mali'de tanıştığı Dienama Dembele ile hayatını birleştirdi.

42 yaşındaki Ramazan Öztürk, yaklaşık bir yıl önce bir inşaat firmasında çalışmak için Mali'ye gitti.

Motosiklet ile gezdiği sırada trafik cezası yiyen Öztürk'e, duruma tanık olan Dienama Dembele (32) yardımcı oldu. Bu olay üzerine arkadaş olan ikili, birkaç kez görüştükten sonra evlilik kararı aldı.

Eylül 2023'te Mali'de dünyaevine giren çift, Rize'de yaşamak üzere Türkiye'ye döndü. Dienama ve Ramazan Öztürk için Çayeli Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu salonunda tören düzenlendi.

Çiftin nikahını kıyan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, "İki farklı kültür, iki farklı dünya. Ama iki gönül birleşince samanlık seyran olduğu gibi ülkeler de birleşiyor. Damat ve gelini tebrik ediyorum." dedi.

"Zeynep" adını alan Malili gelin, düğününde horon oynadı.

Ramazan Öztürk, gazetecilere, aklında Afrika'ya gitme gibi bir fikir olmadığını belirterek, "Afrika'da eşimi bulacağım aklımdan hiç geçmezdi." dedi.

Eylül'de 2023'te de Mali'de düğün yaptıklarını anlatan Öztürk, şunları söyledi:

"Ben kız istemeye gitmedim. Damadı kabul etmiyorlar. Akrabalarını kabul ediyorlar. Orada çalışan arkadaşlarım istemeye gitti. Zaten biz karar verdiğimiz için ailesi güzel karşıladı. Kendi ailemden kimse oraya gelemedi. Prosedürler çok uzun."

Malili gelin Zeynep, ailelerin kendilerini güzel karşıladığını dile getirerek, "Bizi sevgiyle karşıladılar. Ramazan ile tanıştığım ve evlendiğim çok mutluyum." diye konuştu.

Ramazan Öztürk'ün annesi Nurten Öztürk ise oğlunun evlilik kararını paylaştığı anı anlatarak, "Oğluma 'Sen sevdikten sonra ben de severim.' dedim. 'Yeter ki sen sev. Sen ne istiyorsan ben de öyle yaparım.' dedim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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