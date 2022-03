Rock Off Festival geri dönüyor - Son Dakika

Sonuncusu 2019 yılında gerçekleştirilen Rock Off Festival, 2 yıl aradan sonra 30 Temmuz 2022'de müzikseverlerle buluşacak.

Önceki yıllarda Megadeth, Korn, Gojira, HIM, Amon Amarth, Apocalyptica, Stratovarius, Behemoth, Haggard, Turisas My Dying Bride, Pentagram ve Murder King gibi birçok yerli ve yabancı grubu ülkemize getiren Rock Off Festival, bu sene 30 Temmuz 2022 Cumartesi günü Parkorman'da gerçekleşecek.İmza seansları, söyleşiler ve gün boyu metal müziğin hüküm süreceği festivalin kadrosunun yakın zamanda açıklanacağı belirtildi.

- İstanbul