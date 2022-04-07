Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya yine alıcı çıkmadı - Son Dakika
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Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya yine alıcı çıkmadı

07.04.2022 21:35
Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya yine alıcı çıkmadı

İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun freskine sahip tek villa olan "Casino dell'Aurora" için yapılan ikinci açık artırma da başarısızlıkla sonuçlandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü İtalyan ressam Caravaggio'nun freskine sahip tek villa olan "Casino dell'Aurora" için yapılan ikinci açık artırma da başarısızlıkla sonuçlandı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, ilk açık artırmanın 18 Ocak'ta yapıldığı ve bir sonucun alınamadığı tarihi villa için bugün ikinci kez açık artırmaya gidildi.

16. yüzyılda inşa edilen ve aralarında ünlü Barok dönem ressamı Caravaggio'nun " Jüpiter, Neptün ve Plüton" freskinin de bulunduğu pek çok sanat eserini barındıran tarihi villa için yapılan ikinci açık artırmada da teklif veren çıkmadı.

İlk müzayede başlangıç fiyatı olarak 471 milyon avro, en düşük açılış fiyatı olarak ise 353,2 milyon avro bedel belirlenen villanın üçüncü müzayedeye yüzde 20 indirimle çıkmasının beklendiği belirtildi.

Müzayede evinin 45 gün içinde "dünyanın en pahalı evi" olarak anılan villa için üçüncü açık artırma tarihini belirleyeceği kaydedildi.

Roma Mahkemesi, 2018'de eski sahibi Prens Nicolo Boncompagni Ludovisi'nin ölümünden sonra varisler arasında yaşanan anlaşmazlık sebebiyle villanın açık artırmaya çıkarılmasına karar vermişti.

Bazı İtalyanlar, Kültür Bakanı Dario Franceschini'ye villanın devlet tarafından alınması için çağrıda bulunmuş ve bu maksatla sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlatmıştı.

Basındaki haberlerde, villayla Microsoft'un kurucusu iş adamı Bill Gates, Brunei Sultanı ve bazı Arap ülkelerinden ilgilenenler olduğu yazılmıştı.

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İtalyan, İtalya, Casino, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Roma'da Caravaggio freskine sahip tarihi villaya yine alıcı çıkmadı - Son Dakika


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