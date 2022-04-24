Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar - Son Dakika
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Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar

24.04.2022 05:02

Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rumeli Türkleri Kültür ve Forklor Derneği yönetimi, ilçede ilgi çeken bir sahura imza attı.

Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rumeli Türkleri Kültür ve Forklor Derneği yönetimi, ilçede ilgi çeken bir sahura imza attı. Rumeli yöresine özgü kıyafetler giyip sahur vakti yollara düşen dernek üyeleri, mahalleliyi yalnızca davul sesleriyle değil Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar.

Rumeli yöresi kıyafetleri giyen gençler def, darbuka, akordeon ve klarnetle Balkan müziklerini çalarak sokakları dolaşırken, Süleymaniye mahallesi sakinleri de, sokak sokak dolaşan, yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. Yöresel folklor gösterileriyle sahura renk katan ekip, pencerelere çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı.

5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER

İlgi gören ekip, oyunlar oynayarak 5 kilometre yürüdüler.

GÖRME ENGELLİ MÜZİSYEN

Ekipte yer alan görme engelli akordeon sanatçısı Hüseyin Şentürk, azmiyle beğeni topladı.

2 saat süren etkinlikle alakalı açıklama yapan Dernek Başkanı Fatih Saman, "Derneğimizin her sene yaptığı sahur programı geleneğini sürdürüyoruz. Üyelerimizin evlerini ziyaret ederek ikramlarını alıyoruz. Bunu her sene yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar
Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar
Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar
Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar - Son Dakika


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