Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: "Dünyada barış istiyorum" - Son Dakika
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Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: "Dünyada barış istiyorum"

02.03.2022 12:42

Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: "Dünyada barış istiyorum"VAN Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sergi açan Rus Ressam Tatiana Kirillova, "Dünyada barış istiyorum" dedi.

Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: "Dünyada barış istiyorum"

VAN Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sergi açan Rus Ressam Tatiana Kirillova, "Dünyada barış istiyorum" dedi.

İpekyolu Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sanata ve sanatçıya yönelik desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Her hafta ulusal ve yerel ressamların eserlerini İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde sergilenmesine ev sahipliği yapan belediye, bu kez de kapılarını ünlü Rus Ressam Tatiana Kirillova'ya açtı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü ve İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Dr. Semra Gümüş, İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Necmettin Akarslan ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapılan açılışın ardından Kirillova eserleriyle ilgili bilgiler verdi.

Açılıştan sonra konuşan Ressam Kirillova, Van'a davet edildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Özellikle bir kaç eseri Van'a özgü yaptım. Aynı zamanda ilk defa Van'a geldim. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum. Umarım resimleri beğenirsiniz. Özellikle bu zor zamanlarda sanatla uğraşmak çok önemli. Ben sanatçı olarak eserlerimde barış ve güzel bir dünya mesajı vermeye çalışıyorum. Bir sanatçı olarak benim görev ve sorumluluklarım arasında güzel ve olumlu şeyler yer alıyor. Umarım bu sergiye gelen herkes hayata benim çizdiğim resimlerden bakar. Bu serginin adı 'Geniş Bir Anın Akışı'dır. Sergi ismini de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şiirinden ilham alarak verdim. Ünlü şair şiirinde 'Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında' diyor. Bence sanat bizi kendimizle yüzleştiriyor. Biz kendimize dönüyoruz. Sanat bize dostluk nedir? Aşk nedir? İnsana dair birçok konuda fikir veriyor. Ben dünyada barış istiyorum. Sanat bize bu noktada yardımcı olsun, umut verelim, birbirimizle dost olalım" diye konuştu.

Serginin 1-7 Mart 2022 tarihleri arasında İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde açık olacağı belirtildi.

Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: Dünyada barış istiyorum
Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: Dünyada barış istiyorum
Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: Dünyada barış istiyorum
Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: Dünyada barış istiyorum

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Van'da sergi açan Rus Ressam Kirillova: 'Dünyada barış istiyorum' - Son Dakika


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