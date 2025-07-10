Rüstemoğlu Cemal\'in Tuhaf Hikayesi Trabzon\'da

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" adlı oyunu Trabzon'da sanatseverlerin beğenisine sundu.

Cengiz Toraman'ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı oyun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında sahnelendi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde izleyiciyle buluşan oyunda, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Rüstem'in, Cemal'in ve yaşamlarına dahil olan birçok kişinin kimi zaman gülünç kimi zaman hüzünlü hikayelerine yer verilen oyunda geleneksel tiyatro, çağdaş bir yaklaşımla ele alındı.

Seyircisini, tiyatronun müzikle, dansla, şiirle buluştuğu maceralı bir yolculuğa çağıran oyunun dekorunu Seyhan Kırca, kostümlerini Funda Dicle Çebi, ışık tasarımını ise Eser Dursun hazırladı.

Fatih Yurdakul ve Deniz Burak Mersinli'nin yönetmen yardımcılığını yaptığı oyunun danslarını Tolga Erk hazırladı, müzik direktörlüğünü de Tarkan Erkan üstlendi.

Asistanlığını İpek Sonal, sahne amirliğini ise Ramazan Özcan'ın yaptığı oyun, izleyenlerin beğenisini kazandı.