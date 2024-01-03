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Rusya'dan gelen kruvaziyer yolcuları Safranbolu'yu gezdi - Son Dakika
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Rusya'dan gelen kruvaziyer yolcuları Safranbolu'yu gezdi

Amasra Limanı'na gelen Astoria Grande kruvaziyeri yolcuları, İstanbul üzerinden Safranbolu'yu ziyaret etti. Turistler, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezip rehberlerden bilgi aldı.

Rusya\'dan gelen kruvaziyer yolcuları Safranbolu\'yu gezdi
03.01.2024 - 16:21,  Güncelleme: 16:27
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Rusya'dan yola çıkarak İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri yolcuları, Safranbolu'yu gezdi.

Amasra Limanı'na gelen 1082 yolcu ve 426 personel taşıyan "Astoria Grande" adlı kruvaziyerdeki yolcular, otobüslerle Safranbolu ilçesine geldi.

Tur programı kapsamında turistler han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran kenti gezerek, rehberlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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