Sabancı Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Sabancı Camii'nde Ramazan Mahyası

Sabancı Merkez Camii'nde asılan mahya, Ramazan coşkusunu havadan görüntüleyerek yansıtıyor.

28.02.2025 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sabancı Merkez Camii'nde asılan mahya havadan görüntülendi

ADANA - Sabancı Merkez Camii'nde iki minaresi arasına asılan mahya havadan görüntülendi.

"On bir ayın sultanı" Ramazan Ayı'nda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahya, Seyhan İlçesi'ndeki Sabancı Merkez Camii'nin iki minaresi arasında yerini aldı. Her gün çok sayıda vatandaşın ibadet ettiği Sabancı Merkez Camii'nde Ramazan Ayı'nın gelmesiyle mahyalar asıldı. Camiye asılan mahyada, "Allah'ım! Receb ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur. İyiliklerle, güzelliklerle, bereketle, huzurla gel ya Şehr-i Ramazan" yazısı yer aldı. Ramazan'ın simgesi mahya havadan görüntülendi.

'İçimde Ramazan Ayı'nın heyecanı var'

Ramazan Ayı'nın gelmesiyle heyecanlandığını belirten Tevfik İlbay "İçimde oruç tutacak olmanın heyecanı var. Ramazan Ayı'nın gelmesinin heyecanı var. Bu ayı boş geçirmeden, biraz daha fazla zikrederek, biraz daha fazla hayır yaparak geçirmeyi düşünüyorum. Bütün Müslüman kardeşlerime, bu önemli ayı değerlendirmelerini istiyorum. Elinizden geldiğince daha fazla hayır yapın, fakirlere yardımcı olun" diye konuştu.

'Camilerimiz boş kalmasın'

Ramazan Ayı'nda camilerin boş kalmamasını isteyen Yunus Emre Alakaş "Ramazan Ayı geldi, mutlu ve huzurlu hissediyorum kendimi. İnşallah geçmişte yaşadığımız Ramazan Ayları gibi geçer bu Ramazan'da. Camilerde mukabele okumaya gideceğiz, Kur'an ziyafetimize herkes davetlidir. Camilerimiz boş kalmasın, gelsinler buyursunlar. Mahya 'da yazan yazıyı okunca mutlu oldum, huzurlu hissettim kendimi. İnsanlarda bu yazılara bakarak ilham alsınlar" şeklinde konuştu.

'İftar ve sahur saatleri bizi çok heyecanlandırıyor'

Heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan Mustafa Ok ise, "Bir sene boyunca bekledik, çok heyecanlıyız. İnşallah bu yıl da Ramazan'ın tadını çıkartacağız. Arkadaşımla beraber mukabele okuyacağız. Her Ramazan Ayı'nda sahur ve iftar saatlerinde mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Ramazan'ın gelmesini heyecanla bekliyoruz. Mahyada 'ki yazıları görünce çok mutlu oluyorum. Adana'nın her tarafından görünebilir bir yüksek yerde olmasından insanlar bu yazıları görünce çok faydalanıyordur" dedi.

Kaynak: İHA

Sabancı Merkez Camii, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Adana, Mahya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sabancı Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:42 Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz
17:36 İmralı’daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli’nin sağlık durumunu sormuş İmralı'daki görüşmeden yeni detay: Öcalan, Bahçeli'nin sağlık durumunu sormuş
17:25 İzmir’de 4 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
01:19 İstanbul’da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu 46 kişi tutuklandı
01:17 Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama Komşu Kavgasında Tüfekle Yaralama
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 18:28:19. #1.11#
SON DAKİKA: Sabancı Camii'nde Ramazan Mahyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.