Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak - Son Dakika
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Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak

15.03.2022 16:06
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak

Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak.

Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 23. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Hacı Sabancı Kültür Merkezi Sabancı Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen basın toplantısında, merhum iş adamı Sakıp Sabancı'nın organizasyona desteklerini hatırlatarak, bugüne kadar da desteklemeye devam eden Güler Sabancı ile bugüne kadar her zaman festivali destekleyen tüm bakanlara teşekkür etti.

Kovid-19 nedeniyle kısa süre ara vermek zorunda kaldıkları festivali geçen yıl açık havada yaptıklarını belirten Kurt, "Bu festivalin en büyük özelliklerinden bir tanesi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde başlıyor olması." dedi.

Kurt, festivale daha önce hiç katılmamış ülkeleri davet ettiklerini, bu yıl da 22 yıldır katılmayan Sri Lanka'yı davet ettiklerini bildirdi.

Festivalin biletlerini almak için geceden çadır kuran sanatseverler olduğunu ifade eden Kurt, şunları söyledi:

"Biz de Türkiye'de oynanan hem özel tiyatroların hem de devlet tiyatrosunun en seçkin eserlerini Çukurova seyircisi ile buluşturmak istiyoruz. Çünkü seyircilerimiz de bu festivali sezon başından bekliyorlar. Bu yıl da yine birbirinden çok değerli oyunları buluşturacağız. 19 Mart Cumartesi günü biletlerimiz satışa çıkacak. Hafta içi mesai günü cumartesi, pazar günü seyirciler biletlere daha kolay ulaşsınlar istiyoruz."

Kurt, Kovid-19 koşulları nedeniyle festivalde yine özel tiyatrolara daha önem verdiklerini, 12 özel tiyatronun oyunlarının seyirciyle buluşacağını, aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır devlet tiyatroları ile çeşitli şehir tiyatrolarının oyunlar sahneleyeceğini duyurdu.

Bugüne kadar 1 milyon 250 bin civarında seyirciyi ağırladıklarını aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Bu festival gerçekten çok önemli bir festival. Türkiye'nin her yerinde ses getiren bir festival. Yurt dışından talep gören bir festival. Biz bu oyunları seçmekte Ankara'da zorlanıyoruz. Hem bölgemizden hem dış ilişkiler ve festivaller birimimiz günlerce çalışıyor. En güzel oyunları seyircimizle buluşturalım istiyoruz. Bu yıl da yine seyircinin çok rağbet edeceği çok beğeneceği oyunları buluşturacağız."

Kurt, festivalde Sağlık Bakanlığının belirttiği kurallara uyulacağını, kapalı mekanlarda maske takılarak oyunların izlenebileceğini sözlerine ekledi.

Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak
Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak

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Dünya Tiyatrolar Günü, Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak - Son Dakika
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