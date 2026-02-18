Sabırlı Köyü Cami Ramazan'a Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sabırlı Köyü Cami Ramazan'a Hazır

Sabırlı Köyü Cami Ramazan\'a Hazır
18.02.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Sabırlı Köyü Cami, ramazan öncesi gönüllü kadınlar tarafından temizlendi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki tarihi Sabırlı Köyü Cami, ramazan öncesi imece usulüyle temizlendi.

İlçeye bağlı Sabırlı köyünde 18. yüzyılda inşa edilen, ahşap ve taş işçiliğiyle öne çıkan camide ramazan öncesi son hazırlıklar sürüyor.

Köyde yapılan duyuru sonrası, tarihi yapısıyla günümüze ulaşan camide gönüllü kadınlar bir araya gelerek temizlik yaptı.

Caminin imam hatibi Muhammed Altunkaya, ramazan dolayısıyla köydeki kadınların bir araya gelerek camiyi temizlediklerini belirterek, "Kendilerinden Allah razı olsun diyoruz, teşekkür ediyoruz." dedi.

Temizlik çalışmalarına katılanlardan Meryem Dal ise ramazan ayına hazırlık amacıyla toplandıklarını ifade ederek, "Allah nasip ederse bütün ramazan buradayız. İbadetlerimizi yapacağız. Daha temiz, düzenli, hijyenik olması için bir aradayız." diye konuştu.

Nezahat Berşe de "Arkadaşlarımızla temizlik yaptık. Ramazanda mukabele okunacak, teravih namazı kılınacak. Onun için temizlik yaptık. Gelen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzincan, Kültür, İliç, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sabırlı Köyü Cami Ramazan'a Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

14:41
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
14:22
Erdoğan’dan 2 milletvekiline konuşma yasağı Biri eski CHP’li
Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li
13:59
Kritik eşik aşıldı, Öcalan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
13:49
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi
13:37
Cem Uzan’ı yıkan karar
Cem Uzan'ı yıkan karar
13:22
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 14:45:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sabırlı Köyü Cami Ramazan'a Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.