Sadak'taki Antik Kent, 30 Ülkeden Akademisyenleri Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Sadak'taki Antik Kent, 30 Ülkeden Akademisyenleri Ağırladı

Sadak\'taki Antik Kent, 30 Ülkeden Akademisyenleri Ağırladı

Sadak'taki Satala Antik Kenti'ne 30 ülkeden 69 akademisyen ziyaret etti, kazı çalışmaları devam ediyor.

16.09.2024 15:21
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyünde kazı çalışmalarının devam ettiği Satala Antik Kenti, yabancı akademisyen ve arkeologları ağırladı.

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz'ın yanı sıra 30 ülkeden gelen 69 akademisyen ve arkeolog, antik kentin kuzey ve batısında yer alan mezarlık alanındaki kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmaları 18 kişilik ekiple sürdüren kazı başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, heyete bilgi verdi.

Milletvekili Köse, gazetecilere, 30 ülkeden 69 akademisyenin Satala Antik Kenti'ne yaptığı ziyaretin Gümüşhane için çok önemli olduğunu söyledi.

Satala'nın Gümüşhane'nin önemli bir turizm destinasyonu olacağına işaret eden Köse, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Satala Antik Kenti'ni, çeşitli ülkelerden tarih ve arkeoloji tutkunlarının gezeceği günleri hayal ediyorum demiştim ve çok şükür bugün Almanya, İngiltere, Romanya ve Rusya'nın aralarında bulunduğu 30 ülkeden, dünyanın en önemli arkeologlarının olduğu heyet Satala Antik Kenti'ni ziyarete geldi. Onlar da buranın kıymetini anladılar. Toprağın üzerini örttüğü tarihi kalıntılar gün yüzüne çıktıkça buranın tüm dünyada kabul gören turizm potansiyeli olacak. Çünkü burası dünyanın çeşitli medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, kimliği olan bir köy. Tarihi kimliğe haiz bir antik kent. Bizim tek hedefimiz bundan sonra burada bir müze yapmak."

Köse, bölümlerinde uzman dünyaca ünlü profesörlerden oluşan akademisyenlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkelerine gittiklerinde Satala'yı anlatacaklar. Yaklaşık 2 bin 800 yıllık olduğu söylenen Urartu kemeri buradan çıkarıldı. Gümüşhane Kent Müzesi'nde sergileniyor. Yine buradan çıkartılan, Kültür ve Turizm Bakanımızın yaklaşık 2 ay önce açıklamalarıyla haberlere konu olan 1500 yıllık Roma lejyon zırhı Erzurum'da sergilenmekte. Biz de onu inşallah çok kısa süre içerisinde Gümüşhane'ye getirip sergilenecek hale getireceğiz." diye konuştu.

"Nekropol çalışmalarında yaklaşık 2 aylık süreçte 16 mezar açtık"

Kazı Başkanı Elif Yavuz Çakmur ise Satala Antik Kenti'nde bu yılki kazıların, genişleme çalışması şeklinde devam ettiğini belirtti.

Satala'nın Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındığını ifade eden Çakmur, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında devam eden kazıların en büyük ayağını nekropol (arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölgeye verilen isim) çalışmaları oluşturmaktadır. Nekropol çalışmalarında yaklaşık 2 aylık süreçte 16 mezar açtık. Bunlar içinde bize ilginç gelen bir kadın mezarıyla karşılaştık. Gelecek verilerle kadın hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olacağız. Muhtemelen bu kadın mezarını, geç dönem mezarı olarak nitelendirdik. Gelecek verilerle daha sağlıklı yorumlayacağız."

Çakmur, Gürcistan'da gerçekleştirilen Roma Sınır Çalışmaları Kongresi'nin Avrupa'nın en önemli kongrelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu kongre bu yıl itibarıyla Batum'da gerçekleştirildi. Kongrenin ziyaretçisi arkeologlar gezi rotasında Satala'yı son durak olarak seçtiler. Bizim için çok büyük bir adım. Üç yılda bir gerçekleştirilmesi ve bir ayağının Satala olması da bizim için çok onur verici." dedi.

Stuttgart Hükümet Bölgesi Anıt Koruma Dairesi Başkanı Dr. Andreas Thiel, Roma arkeoloji uzmanları olarak lejyonların nerede olduğunu bildiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Hepimiz burayı biliyorduk ama daha önce gelme şansı bulamamıştık. Ben burayı gözümün önüne daha farklı getirmiştim. Normalde Roma lejyonu büyük bir şehrin kuruluşuna öncülük eder. Arkeologlar için büyük bir şans. Çünkü üzeri yerleşik olmadığı için kazı yapılabiliyor. Bilim adamları için önemli olan soru, neden burada büyük bir şehir oluşmadı? Umarım meslektaşlarımızın çalışmaları bu soruya bir cevap bulur. Eminim ki daha çok bulunması gereken eserler var."

Heyet daha sonra Gümüşhane Kent Müzesini de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Elif Yavuz, Kültür, Turizm, Kelkit, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Sadak'taki Antik Kent, 30 Ülkeden Akademisyenleri Ağırladı - Son Dakika

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