Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep - Son Dakika
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Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep

08.04.2022 19:17

Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi tezgahtaki yerini alırken, ustalar yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor.

Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep

GAZİANTEP - Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi tezgahtaki yerini alırken, ustalar yoğun talebe yetişmekte zorlanıyor.

Gaziantep'te genellikle sadece Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Kentte aynı zamanda "Halep kahkesi" olarak da bilinen ve Ramazan ayında çok satılan bir tür simit çeşidi olan "Ramazan kahkesi" Gaziantep'te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak biliniyor. Kahke, vatandaşların ramazan ayı ile beraber iftar ve sahurda en çok tükettiği simit olurken ustalarda talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

"Günde 50-60 araba üretim yapıyoruz"

Günde 50 ila 60 araba Halep kahkesi ürettiklerini belirten Winmar unlu mamülleri sorumlusu Feyzi Güzel, "Burada Halep kahkesi yapıyoruz. Gaziantep'te meşhurdur. Tokat, Mardin'den mahlep alıp Halep kahkesi yapıyoruz. Ramazan ayının vazgeçilmezi Gaziantep'te Halep kahkesidir. İftar ve sahurda vatandaşlar çok tüketir. Hem Gaziantep'te hem de civar illere kahke gönderiyoruz. Günde 50-60 araba kahke üretimimiz oluyor. Yağ, şeker, un, mahlep ile yapılır" dedi.

Kahke ustası Tahir Pekmezci ise, "Burada ramazan simidi yapıyoruz. İftarlık Gaziantep yöresine özel sadece Ramazan ayında çıkan ve içinde mahlep olan Halep kahkesi yapıyoruz. Mardin, Tokat'tan gelen özel mahlebimiz var. Kahkenin içinde kullanıyoruz" diye konuştu.

Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep
Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep
Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep

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Gaziantep, Ramazan, Mardin, İftar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Sadece Ramazan'da yapılan 'Halep Kahkesi'ne yoğun talep - Son Dakika


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