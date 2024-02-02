Sadık Ahmet filminin özel gösterimi Bursa\'da yapıldı

Ömrünü Batı Trakya Türklerinin hakları için mücadeleye adayan Gümülcine doğumlu tıp doktoru ve siyasetçi Sadık Ahmet'in hayatının ele alındığı, TRT ortak yapımı "Sadık Ahmet" filminin özel gösterimi Bursa'da gerçekleştirildi.
Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen gala gösterimine öncesinde konuşan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Sadık Ahmet'in, Batı Trakya'daki Türklerin çektiği sıkıntıları Yunanistan'ın sınırlarını aşarak tüm dünyaya duyurmaya gayret ettiğini söyledi.
Sadık Ahmet'in, bir doktor olarak pek çok insanın fiziki yaralarını iyileştirdiği gibi kitlesel yaraları iyileştirmek için de var gücüyle çabalayarak büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini aktaran Aktaş, "Sadık Ahmet için bir araya geldiğimiz bu anlamlı gün, onun aziz hatırasını yad etmek ve kendisine minnettarlığımızı sunmak için önemli bir fırsat. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah. " dedi.
"Sadık Ahmet" gibi eserlerin özellikle genç nesillerde tarih bilincini oluşturması bakımından son derece önemli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"Sadece Türk olduğum için hapse gönderiliyorum, eğer Türk olmak suçsa Türk'üm ve hep öyle kalacağım.' Bu söz Batı Trakya'daki Türklerin liderliğini yapmış olan rahmetli Sadık Ahmet'e ait. Onu 48 yıllık hayatına pek çok kahramanlık sığdırmış efsanevi bir isim olarak biliyoruz. Batı Trakya'daki Türklere, Türk dediği için hayatı alt üst olan, hapse atılarak türlü işkenceler gören, ailesinden ve sevdiklerinden ayrı bırakılan bir isim olarak biliyoruz onu. Tüm bu zorluklara rağmen, Yunanistan'ın Türklere uyguladığı inkarcı politikayı ve zorbalığı kabul etmeyen merhum Sadık Ahmet, hayatını davasına adayarak Batı Trakya Türklerinin gür ve hür sesi oldu."
Özel gösterime, film ekibinden oyuncu Burak Satıbol, Suzan Kardeş, Doğan Öztayan, filmde proje tasarımını üstlenen Muhammed Usta, İdari Yapımcı Didem Gümüş, Yönetmen Hakan Yonat, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, Yapımcı Cüneyt Göz, Sadık Ahmet'in ailesi, ilçe belediye başkanları ile kültür sanat dünyasından çok sayıda davetli katıldı.
Konuşmaların ardından "Sadık Ahmet" filminin gösterimi gerçekleşti.
Etkinlik, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Başrollerinde Turgay Aydın, Nur Fettahoğlu, Erkan Can, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel ve İlker Aksum gibi isimlerin rol aldığı film, bugün vizyona girecek.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Sadık Ahmet filminin özel gösterimi Bursa'da yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?