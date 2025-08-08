Sadık Albayrak Trabzon'da Okuyucularla Buluştu

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, Trabzon'da D&R tarafından düzenlenen söyleşi ve imza gününde okuyucularıyla bir araya geldi.

Albayrak, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen etkinlikte, "Siyasi boyutlarda Türkiye'de İslamcılığın doğuşu" ve "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e meşihat, şeriat, tarikat kavgası" isimli kitaplarını imzaladı.

Çocukluğu, eğitim hayatı ve gençliğinde yaşadığı anıları paylaşan Albayrak, kaleme aldığı kitaplar hakkında bilgi verdi.

Albayrak, kitapların telifini Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışladığını, kitaplarını sonraki nesillerin de okumasını istediğini kaydetti.

Söyleşiye Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Müdürü Hamza Özdemir ile okuyucular katıldı.