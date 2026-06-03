Safranbolu Bayramda Turizmde Patlama Yaşadı - Son Dakika
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Safranbolu Bayramda Turizmde Patlama Yaşadı

Safranbolu Bayramda Turizmde Patlama Yaşadı
03.06.2026 10:42
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Safranbolu, Kurban Bayramı'nda yoğun ziyaretçi akını ile turizmdeki hareketliliği artırdı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yoğun ziyaretçi akınıyla turizm sezonunun en hareketli günlerini yaşadı.

Safranbolu Turizm ve İşletmeciler Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ilçenin yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bayram döneminde Safranbolu'nun tamamen dolu olduğunu belirten Urgancıoğlu, günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra memleketlerine gelen vatandaşların da hareketliliğe katkı sağladığını ifade etti.

Ramazan Bayramı ile turizm sezonunun açıldığını aktaran Urgancıoğlu, "Bu bayramla birlikte hareketlilik daha da katlandı" dedi.

Safranbolu'da hafta sonları konaklama tesislerinin genellikle dolu olduğunu dile getiren Urgancıoğlu, hafta içlerinde ise özellikle Uzak Doğu'dan gelen turist gruplarının ilçeyi ziyaret etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin yaz döneminde memleketlerine gelmesinin de bölgedeki turizm hareketliliğini artırdığını vurgulayan Urgancıoğlu, turizmin yalnızca tarihi çarşıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Bayram süresince İncekaya Su Kemeri ve Kristal Teras gibi önemli destinasyonlarda da yoğunluk gözlemlediklerini belirten Urgancıoğlu, ziyaretçi hareketliliğinin ilçe geneline yayıldığını ifade etti.

Urgancıoğlu, bayram döneminde hava şartlarının zaman zaman yağışlı seyretmesi ve deniz sezonunun henüz tam anlamıyla başlamamasının bölge turizmine olumlu yansıdığını anlatarak, ziyaretçilerin alternatif destinasyonlara yönelmesinin Safranbolu'ya ilgiyi artırdığını kaydetti.

Önümüzdeki yıllarda turizm hareketliliğinin daha da artacağını düşündüklerini dile getiren Urgancıoğlu, "Şu anda Safranbolu en güzel dönemlerinden birini yaşıyoruz. Doğanın tüm canlılığıyla kendini gösterdiği bu mevsimde bölge ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor" ifadelerini kullandı.

Safranbolu, Bartın ve Zonguldak güzergahlarında yeşilin her tonunun görülebildiğini aktaran Urgancıoğlu, bölgenin doğal güzelliklerinin ziyaretçilere görsel şölen sunduğunu, bu dönemin hem doğa hem de kültür turizmi açısından yılın en özel zamanlarından biri olduğunu sözlerine ekledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu Bayramda Turizmde Patlama Yaşadı - Son Dakika

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