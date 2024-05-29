UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu'da, 25. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği düzenlendi.
Safranbolu Belediyesi tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Türk İşi Dondurma" filmi izleyiciyle buluştu.
Etkinlik kapsamında "Free Guy", "Ford V Ferrari", "Karmakarışık" ve "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmleri seyirciyle buluşacak.
Etkinlik, 2 Haziran'da sona erecek.
Son Dakika › Kültür Sanat › Safranbolu'da Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında Açık Hava Sinema Geceleri düzenlendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?