Osmanlı kenti Safranbolu\'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otellerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşması bekleniyor.

Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, dar sokakları ve korunmuş kent dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'da bayram tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor.

Tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk imkanı sunan ilçede, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, tarihi camiler, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası ile İncekaya Su Kemeri ve Kanyonu gibi önemli turizm noktalarıyla dikkat çekiyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ve ilkbahar döneminin Safranbolu'nun yüksek sezonuna denk gelmesinin ilçedeki doluluk oranlarını artırdığını söyledi. Urgancıoğlu, "Biz yüzde yüz dolu geçmesini bekliyoruz. Tatilin 9 güne bağlanması ve ilkbahar dönemine denk gelmesi bizim Safranbolu'da bayram sürecini yüzde yüz dolulukla geçireceğimizi gösteriyor. İşletmecilerimizden aldığımız geri bildirimler de bu yönde" dedi.

Henüz deniz sezonunun tam anlamıyla başlamamış olmasının kültür turizmi açısından avantaj sağladığını ifade eden Urgancıoğlu, Kurban Bayramı'nda memleket ziyaretleri nedeniyle şehirde ciddi bir yoğunluk beklendiğini kaydetti. Konaklama sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında işletmelere tanınan süreyle ilgili de konuşan Urgancıoğlu, belediye ile yaptığı görüşmelerde Safranbolu'daki işletmelerin büyük çoğunluğunun süreci başarıyla tamamladığını öğrendiğini belirtti.

Türkiye'nin birçok kentinde otelcilik sektöründe benzer sorunların gündeme geldiğini aktaran Urgancıoğlu, "Şehrimizde mühürlenecek işletmeler konu edilecek rakamda bile değil. Safranbolu olarak bununla gündem olmamak bizi mutlu ediyor. İşletmelerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık, belediye ve ilgili kurumların özellikle tarihi çarşı bölgesinde trafik yoğunluğunun önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Urgancıoğlu, "Şehir olarak Kurban Bayramı'na fazlasıyla hazırız. İşletmecilerimiz konuklarını bekliyor" diye konuştu.

Safranbolu'nun konumu itibarıyla birçok noktaya yakın olduğuna dikkat çeken Urgancıoğlu, günübirlik ziyaretçi yoğunluğu da beklediklerini belirterek, "Amasra'ya, Kastamonu'ya veya Karadeniz'e giderken güzergah üzerinde olması sebebiyle yoğun bir akış olacağını düşünüyoruz" dedi. - KARABÜK