Osmanlı kenti Safranbolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Osmanlı kenti Safranbolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Osmanlı kenti Safranbolu\'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı
23.05.2026 18:46  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Safranbolu'da Kurban Bayramı tatilinde otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Tarihi konaklar ve turistik noktalar ziyaretçilerini bekliyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otellerde doluluk oranının yüzde 100'lere ulaşması bekleniyor.

Osmanlı döneminden kalma tarihi konakları, dar sokakları ve korunmuş kent dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'da bayram tatilinin yoğun geçmesi bekleniyor.

Tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerine adeta zamanda yolculuk imkanı sunan ilçede, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, tarihi camiler, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası ile İncekaya Su Kemeri ve Kanyonu gibi önemli turizm noktalarıyla dikkat çekiyor.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasının ve ilkbahar döneminin Safranbolu'nun yüksek sezonuna denk gelmesinin ilçedeki doluluk oranlarını artırdığını söyledi. Urgancıoğlu, "Biz yüzde yüz dolu geçmesini bekliyoruz. Tatilin 9 güne bağlanması ve ilkbahar dönemine denk gelmesi bizim Safranbolu'da bayram sürecini yüzde yüz dolulukla geçireceğimizi gösteriyor. İşletmecilerimizden aldığımız geri bildirimler de bu yönde" dedi.

Henüz deniz sezonunun tam anlamıyla başlamamış olmasının kültür turizmi açısından avantaj sağladığını ifade eden Urgancıoğlu, Kurban Bayramı'nda memleket ziyaretleri nedeniyle şehirde ciddi bir yoğunluk beklendiğini kaydetti. Konaklama sektörüne yönelik düzenlemeler kapsamında işletmelere tanınan süreyle ilgili de konuşan Urgancıoğlu, belediye ile yaptığı görüşmelerde Safranbolu'daki işletmelerin büyük çoğunluğunun süreci başarıyla tamamladığını öğrendiğini belirtti.

Türkiye'nin birçok kentinde otelcilik sektöründe benzer sorunların gündeme geldiğini aktaran Urgancıoğlu, "Şehrimizde mühürlenecek işletmeler konu edilecek rakamda bile değil. Safranbolu olarak bununla gündem olmamak bizi mutlu ediyor. İşletmelerimiz hazır" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlık, belediye ve ilgili kurumların özellikle tarihi çarşı bölgesinde trafik yoğunluğunun önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Urgancıoğlu, "Şehir olarak Kurban Bayramı'na fazlasıyla hazırız. İşletmecilerimiz konuklarını bekliyor" diye konuştu.

Safranbolu'nun konumu itibarıyla birçok noktaya yakın olduğuna dikkat çeken Urgancıoğlu, günübirlik ziyaretçi yoğunluğu da beklediklerini belirterek, "Amasra'ya, Kastamonu'ya veya Karadeniz'e giderken güzergah üzerinde olması sebebiyle yoğun bir akış olacağını düşünüyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Karabük, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Osmanlı kenti Safranbolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
18:13
Gözyaşlarına boğuldu Kenan Yıldız’ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
Gözyaşlarına boğuldu! Kenan Yıldız'ın ardından milli takımda bir şok sakatlık daha
17:35
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
Dursun Özbek yeniden Galatasaray Başkanı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
16:28
Dorukhan Büyükışık’ın ölümünde tutuklu sayısı 23’e yükseldi Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
Dorukhan Büyükışık'ın ölümünde tutuklu sayısı 23'e yükseldi! Aralarında dönemin ilçe emniyet müdürü de var
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:05:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Osmanlı kenti Safranbolu'da Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.