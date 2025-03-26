Safranbolu'daki Oteller Ramazan Bayamı'nda Dolu

"Korumanın başkenti" Safranbolu'daki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, "Bayramla birlikte sezonumuzu da açmış olacağız"

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi ile Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otellerin doluluk oranı Ramazan Bayramında yüzde 100'e ulaştı.

"Korumanın başkenti" gibi ünvanlarla anılan Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Osmanlı kenti, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla misafirlerine keyifli bir Ramazan Bayramı tatili sunacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, İhlas Haber Ajansımuhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçedeki otellerde doluluk oranının Ramazan Bayramında yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

"Bildiğiniz gibi ilkbahar ve sonbahar zaten bizim yüksek sezonumuz" diyen Urgancıoğlu, "Dolayısıyla dolu olması da çok normal. Çünkü bayramla birlikte Safranbolu'da da sezonun başlangıcı olmuş oluyor. Dolayısıyla güzel ve yoğun bir bayram bizleri bekliyor inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramların uzun periyotlarda olmamasının Safranbolu için önemli olduğunun altını çizen Urgancıoğlu, "Çünkü uzun periyotlarda periyodu bölmek birazcık daha zor oluyor. Arada boşluklar kalabiliyor fakat bu tip bayramlar her zaman Safranbolu için çok faydalı bayramlar. Aynı zamanda dediğim gibi ilkbahar olması yani daha deniz sezonu açılmadı. Dolayısıyla hareketin biz gibi noktalara her yerden kolay ulaşılabilir tarihi kentlere ve kültür turizme kayması da tabii ki son derece normal. Dolayısıyla biz yüzde yüz dolulukla bir bayram daha geçireceğiz. Bu bayramla birlikte sezonumuzu da açmış olacağız" diye konuştu.

Safranbolu Belediyesi'nin karşılama merkezinin bayramda ilk kez hizmet vereceğini ifade eden Urgancıoğlu, "Bu anlamda otobüsler tarihi çarşıya girmeyecek ve o kaosu inşallah yaşamayacağız Konuklarımızı, işletmecilerimizi yapılan bu düzenlemelerle ilgili de bilgilendireceğiz ki bir karışıklık ve sorun yaşamayalım. Ben sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü oldukça güzel bir düzenleme yapıldı. Aynı zamanda tarihi çarşıda yine işgaliyeler noktasında bir takım düzenlemeler yapıldı. Güvenlikle ilgili de tüm önlemler ve denetimler tamamlandı" dedi.