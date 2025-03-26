Safranbolu'daki Oteller Ramazan Bayamı'nda Dolu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Safranbolu'daki Oteller Ramazan Bayamı'nda Dolu

UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'daki otellerin doluluk oranı Ramazan Bayramı'nda yüzde 100'e ulaştı. SAFTİD Başkanı, sezonun başlangıcıyla birlikte hareketli bir bayram dönemi beklediklerini belirtti.

26.03.2025 14:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Korumanın başkenti" Safranbolu'daki otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı

SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, "Bayramla birlikte sezonumuzu da açmış olacağız"

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi ile Cittaslow kategorisinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki otellerin doluluk oranı Ramazan Bayramında yüzde 100'e ulaştı.

"Korumanın başkenti" gibi ünvanlarla anılan Safranbolu, 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan evleri ve Arnavut kaldırımlarıyla misafirlerine tarihte yolculuğa çıkaracak.

Türkiye'deki yaklaşık 50 bin kültür ve tabiat varlığının 1125'ini bünyesinde barındıran Osmanlı kenti, Cinci Han ve Hamam, Kent Tarihi Müzesi, Saat Kulesi, İzzet Mehmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa camileri, Hıdırlık Tepesi, Cem Seyir Terası, İncekaya Su Kemeri ve kanyonu gibi yapılarıyla misafirlerine keyifli bir Ramazan Bayramı tatili sunacak.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, İhlas Haber Ajansımuhabirine yaptığı açıklamada, tarihi ilçedeki otellerde doluluk oranının Ramazan Bayramında yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

"Bildiğiniz gibi ilkbahar ve sonbahar zaten bizim yüksek sezonumuz" diyen Urgancıoğlu, "Dolayısıyla dolu olması da çok normal. Çünkü bayramla birlikte Safranbolu'da da sezonun başlangıcı olmuş oluyor. Dolayısıyla güzel ve yoğun bir bayram bizleri bekliyor inşallah" ifadelerini kullandı.

Bayramların uzun periyotlarda olmamasının Safranbolu için önemli olduğunun altını çizen Urgancıoğlu, "Çünkü uzun periyotlarda periyodu bölmek birazcık daha zor oluyor. Arada boşluklar kalabiliyor fakat bu tip bayramlar her zaman Safranbolu için çok faydalı bayramlar. Aynı zamanda dediğim gibi ilkbahar olması yani daha deniz sezonu açılmadı. Dolayısıyla hareketin biz gibi noktalara her yerden kolay ulaşılabilir tarihi kentlere ve kültür turizme kayması da tabii ki son derece normal. Dolayısıyla biz yüzde yüz dolulukla bir bayram daha geçireceğiz. Bu bayramla birlikte sezonumuzu da açmış olacağız" diye konuştu.

Safranbolu Belediyesi'nin karşılama merkezinin bayramda ilk kez hizmet vereceğini ifade eden Urgancıoğlu, "Bu anlamda otobüsler tarihi çarşıya girmeyecek ve o kaosu inşallah yaşamayacağız Konuklarımızı, işletmecilerimizi yapılan bu düzenlemelerle ilgili de bilgilendireceğiz ki bir karışıklık ve sorun yaşamayalım. Ben sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çünkü oldukça güzel bir düzenleme yapıldı. Aynı zamanda tarihi çarşıda yine işgaliyeler noktasında bir takım düzenlemeler yapıldı. Güvenlikle ilgili de tüm önlemler ve denetimler tamamlandı" dedi.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Kültür Sanat, Safranbolu, Ekonomi, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Safranbolu'daki Oteller Ramazan Bayamı'nda Dolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:02:17. #7.11#
SON DAKİKA: Safranbolu'daki Oteller Ramazan Bayamı'nda Dolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement