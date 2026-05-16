Sağlıklı Çocuk Programı Selendi'de

Manisa'nın Selendi ilçesinde, çocukların sağlık bilinci kazanması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi amacıyla "Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı" gerçekleştirildi.

Selendi Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, Atatürk İlk ve Ortaokulunda düzenlenen programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldırım ile protokol üyeleri katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetleri, UMKE, bulaşıcı hastalıklardan korunma, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ile ağız ve diş sağlığı konularında eğitim verildi.

Programda tansiyon ve ateş ölçme, ilk yardım uygulamaları, diş fırçalama teknikleri ve el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Selendi Belediyesi tarafından öğrencilere süt ikramında bulunuldu.

Programda öğrenciler halk oyunu gösterisi sundu. Ayrıca balon patlatma, sandalye kapmaca, dart atma ve parkur yarışı gibi etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik sonunda protokol üyeleri tarafından öğrencilere "Sağlık Elçisi Belgesi" verildi.