Sahne adı Nev olan sanatçı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sahne adı Nev olan sanatçı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti

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Sahne adı Nev olan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören Doğansoy, 2001'deki 'Her Şeye Rağmen' albümü ve 'Zor' şarkısıyla dinleyici kitlesine ulaşmıştı.

"Nev" sahne adıyla tanınan şarkıcı, besteci ve söz yazarı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Yoğun Bakım Servisinde tedavi gören sanatçının vefat ettiği bildirildi.

İstanbul'da 24 Aralık 1968'de dünyaya gelen Doğansoy, müzik kariyerinde kendine özgü yorumuyla pop ve rock müziği Türk musikisinin farklı tınılarıyla buluşturdu.

Müziğe mandolin çalarak başlayan sanatçı, üniversite yıllarında elektro gitar eğitimi aldı ve sahne çalışmalarına yöneldi. 2001'de yayımlanan "Her Şeye Rağmen" albümüyle müzik dünyasında dikkati çeken Doğansoy, albümde yer alan "Zor" şarkısıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Sanatçı, 2004'te "Sen Gibi", 2007'de "Işığım ve Gölgem" albümlerini müzikseverlerin beğenisine sundu. "Mühürlü Kaderim", "Kelebek" ve "Sükut-u Hayal" gibi eserleriyle de tanınan Doğansoy, söz yazarlığı ve besteciliğinin yanı sıra sahne performanslarıyla müzik yaşamını sürdürdü.

Türk sanat müziği eserlerini farklı müzik türleriyle yeniden yorumladığı "Bir Nev-i Alaturka" projesiyle de öne çıkan sanatçı, bu çalışmasında klasik alaturka eserlerini rock, tango, Latin ve rembetika tınılarıyla buluşturdu.

Projenin devamı niteliğindeki "Bir Nev-i Alaturka 2" albümünü 2016'da yayımladı.

Kaynak: AA
Şehir HastanesiKültür SanatBaşakşehirMagazinNevSon Dakika

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SON DAKİKA: Sahne adı Nev olan sanatçı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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