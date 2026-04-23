Minik öğrenciler için 23 Nisan temalı sanat atölyesi düzenlendi

Sakarya'da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında ilkokulda düzenlenen sanat atölyesinde öğrenciler, bez çanta boyama çalışmaları yaparak ve şiirler okuyarak bayramın anlamını ve coşkusunu yaşadı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğrenciler için sanat atölyesi düzenledi. Gerçekleştirilen program, Sakarya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) bünyesindeki eğitmenlerin rehberliğinde yapıldı. Etkinlik çerçevesinde kurulan atölyede çocuklar; kumaş bez çantalar üzerine Türk bayrağı, balon ve 23 Nisan temalı çeşitli figürler çizerek boyama yaptı. Görsel sanatsal faaliyetlerin yanı sıra milli değerlere yönelik farkındalığın artırılması amacıyla 23 Nisan temalı şiirlerin de okunduğu programda, çocukların yaptığı boyama çalışmaları kendilerine günün hatırası olarak hediye edildi. - SAKARYA