Sakarya\'da kültür şöleni başladı: 10 farklı noktada 186 etkinlik

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Kültür bir milletin hafızası, sanat ise o hafızayı geleceğe taşıyan en güçlü dildir. Şanlıurfa'da başlayan Kasım ayında Adana'da tamamlanacak bu yolculuk ulaştığı milyonlarca ziyaretçiye ve etkinlik zenginliğiyle dünyanın sayılı kültür, sanat festivalleri arasına girdi. Şehirleri büyüten yalnızca yollar, yatırımlar değildir. Şehirleri asıl büyüten kültürü, sanatıdır ve hafızasıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncusu Sakarya'da başladı. Dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek yüzlerce etkinlikle ziyaretçiler; konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan zengin programın yanı sıra, 50 'Lezzet Noktası' ile Sakarya'nın köklü gastronomi mirasını da keşfetme fırsatı bulacak. Sakarya Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Sakarya Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Programda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Sakarya, tarih, kültür ve medeniyet şehri. Şehrimizin gelişen sanayisi, turizmi, tarımsal faaliyetleri ve eğitim alanındaki başarılı faaliyetleriyle geçmişe iz bırakan tarihi mirasına sahip çıkmak adına önemli bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin illerinde başlatılan festivalde Sakarya'nın da yer alması bizim açımızdan son derece önemli" dedi.

"10 farklı noktada 186 etkinlikle Sakarya, kültür ve sanatın heyecanını yaşayacak"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Kültür bir milletin hafızası, sanat ise o hafızayı geleceğe taşıyan en güçlü dildir. Türkiye Kültür Yolu Festivali'de bu kadim dili buluşturan ortak değerlerimizi yeniden görünür kılan kültür seferberliğidir. 2021 yılında tek şehirde yakılan kültür meşalesi bugün yedi bölgemizi kuşatan 26 şehrimize ulaşan büyük bir kültür ve sanat hareketine dönüştü. Nisan ayında Şanlıurfa'da başlayan Kasım ayında Adana'da tamamlanacak bu yolculuk ulaştığı milyonlarca ziyaretçiye ve etkinlik zenginliğiyle dünyanın sayılı kültür, sanat festivalleri arasına girdi. Bu yıl ilk kez festivale ev sahipliği yapan Sakarya'nın doğal güzellikleri, köklü tarihi ve farklı coğrafyalardan beslenen kültürel çeşitliliğiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin en özel duraklarından bir tanesi. İşte bu zenginlikler Sakarya'yı en anlamlı duraklarından biri kılıyor. Dokuz gün boyunca şehrin dört bir yanında gerçekleştirilecek 10 farklı noktada 186 etkinlikle Sakarya, kültür ve sanatın heyecanını yaşayacak. Millet Bahçesi'nde kuracağımız ana sahnede Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ağırlayacak, festival coşkusunu şehrimizin her köşesine taşıyacağız. Sadece tarihiyle değil yaşayan değerleriyle nefes alan bu şehirde geleneksel zanaatlarımız ve halk kültürümüzün en seçkin örnekleri yeniden hayat bulacak. Ofis Sanat Merkezi'nde açılacak 'yaşayan miras Sakarya' sergisi somut olmayan kültürel mirasımızı ziyaretçilerimizle çok güzel bir buluşmaya sahne olacak" diye konuştu.

"Şehirleri asıl büyüten kültürü, sanatıdır ve hafızasıdır"

Bakan Yardımcısı Yazgı, "Aziz Duran Park'ında çocukları kurduğumuz çocuk köyünde evlatlarımızı sanatla, oyunla buluşturarak küçük yaşlardan itibaren kültürel farkındalık kazanmalarına katkıda bulunacağız. Sakarya'nın kültürel yansımalarından biride mutfağıdır. Karadeniz, Balkan, Kafkas ve Anadolu mutfaklarının eşsiz sentezlerini taşıyan Sakarya gastronomisi, ziyaretçilerimize unutulmaz bir lezzet yolculuğu sunacaktır. Türkiye Kültür Yolu Festivali yalnızca sanat organizasyonu değildir aynı zamanda şehirlerimizin tanıtımına, turizmine katkı sunan kültür hareketidir. Festival boyunca oluşacak hareketlilik yerel esnafımızdan turizm sektörüne kadar pek çok alanda şehrimize değer katacaktır. Şehirleri büyüten yalnızca yollar, yatırımlar değildir. Şehirleri asıl büyüten kültürü, sanatıdır ve hafızasıdır" şeklinde konuştu.

"Sakarya kültürü ve gastronomisiyle örnek gösterilecek bir il"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, "Sakarya kültürü ve gastronomisiyle örnek gösterilecek bir il ve bunu öne çıkartmak kıymetli. Bu açılışla 9 gün boyunca Sakarya'nın dolu dolu yaşayacağı bir festival olacak. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAKARYA