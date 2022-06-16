ŞANLIURFA - FPV Drone - "Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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ŞANLIURFA - FPV Drone - "Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

16.06.2022 09:51

Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Güneydoğu bozkırının ortasında yer alan ve Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bir bölümü Fırat Nehri üzerine kurulan Birecik Baraj gölü altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nin 2013 yılında "sakin şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, kart postallık görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun "saklı cenneti" olarak da nitelendirilen Halfeti, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Ziyaretçiler baraj gölünde gerçekleştirilen tekne turlarıyla, büyük bölümü sular altında kalan "batık kenti", birçok medeniyete ev sahipliği yapan Rumkale ile su altında kalan caminin minaresini ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan Mahallesi'ni görme fırsatı buluyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin akınına uğrayan ilçede, özellikle hafta sonları yoğunluk oluşuyor.

Ziyaretçiler, tarihi ve doğal güzelliklerin yanı sıra kendine özgü rengi ve kokusunu yetiştiği topraktan alan tescilli karagül ile son dönemde adından söz ettiren yeşil gülü yakından görebiliyor.

ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
ŞANLIURFA - FPV Drone - Sakin şehir Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - FPV Drone - 'Sakin şehir' Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

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