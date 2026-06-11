Salıpazarı'nda Halk Eğitimi Serisi Açıldı - Son Dakika
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Salıpazarı'nda Halk Eğitimi Serisi Açıldı

Salıpazarı\'nda Halk Eğitimi Serisi Açıldı
11.06.2026 14:41
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Salıpazarı'nda Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı, el emeği ürünler sergilendi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerince yıl boyunca hazırlanan ürünlerin bulunduğu sergi açıldı.

Salıpazarı Halk Eğitimi Merkezi bahçesinde düzenlenen serginin açılışı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat Kavaklı, halk eğitimi merkezlerinin toplumun her kesimine hizmet ettiğini belirterek, halkın sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak, vatandaşlara bilgi ve beceri kazandırmak, okuma yazma bilmeyenlere destek olmak ve kültürel değerleri yaşatmanın yaygın eğitim kurslarının temel amaçları arasında yer aldığını söyledi.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra davetliler, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Serginin açılışına Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Salıpazarı'nda Halk Eğitimi Serisi Açıldı - Son Dakika

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