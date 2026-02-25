SAMDOB'da 'Yağmurda Şarkı Söylüyorum' Heyecanı

Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) "siyah giyen adamlar" olarak bilinen teknik ekip, "Singin' in the Rain" (Yağmurda Şarkı Söylüyorum) müzikalinin sahneye taşınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Geçen yıl 21 Haziran'da Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye prömiyeri yapan eser, sanatseverden beğeni alarak yıl boyunca kapalı gişe sahnelendi.

Teknik ekibin kurdukları sistemle sahnede yağmur yağdırma görüntüsü oluşturduğu ilgi çekici eserde, orkestra, sahne üstündeki sanatçılar ve teknik personel dahil 160 kişi görev alıyor.

Hollywood sinemasının romantik komedisi "Singin' in the Rain", sessiz filmden sesli filme geçiş döneminin ele alındığı, sessiz film starı Don Lockwood'un, Lina Lamont ile çatışmalı iş ilişkisini ve Hollywood dünyasına tiyatrodan katılmaya çalışan Kathy Selden ile ilişkisini romantik komedi diliyle anlatıyor.

Bestesi Nacio Herb Brown ve Arthur Freed'e, sözleri Betty Comden ve Adolph Green'e ait eserin rejisörü ve çevirmenliğini Aclan Büyüktürkoğlu, müzik düzenlemesini ve orkestra şefliğini Kıvanç Tepe, koro şefliğini de Maria Chekriekchieva üstleniyor.

Başkemancılığını Didem Tepe'nin yapacağı eserin koreografisi Yunus Emre Örgüt, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Tayfun Çebi, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

AA, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 26 ve 28 Şubat ile 2 Mart'ta yeniden sahnelenecek "Singin' in the Rain" müzikalinin sahnedeki hummalı çalışmasını görüntüledi.

"Türkiye'de ilk yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz"

SAMDOB Sanat Teknik Müdürü Talip Ata, AA muhabirine, "Singin' in the Rain" müzikalinin kendileri için ayrı bir yer ifade ettiğini söyledi.

Sahnede yağmur yağma görüntüsü oluşturmak için çok plan yürüttüklerini aktaran Ata, "Birçok riski, birçok tehlikesi vardı. Zaman zaman tehlikeleri öngörerek vazgeçtik. 'Acaba projeksiyondan bir yağmur görüntüsü vererek taklit mi etsek?' diye de düşünmedik değil ama eserin ismi, 'Yağmurda Şarkı Söylüyorum' olunca bunu çok büyük heyecanla, bir şekilde sanatseverlere izletmemiz gerektiğini düşündük." dedi.

Sahnede suyun çok istenmeyen bir şey olduğunu vurgulayan Ata, elektrik kaçağı, sanatçıların ayağının kayması ve aydınlatma ekipmanlarına su gelmesi durumunda büyük kamu zararı oluşacağından bunu önlemek için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Dekoratör Tayfun Çebi ve SAMDOB Teknik Müdürü Süleyman Taşcıoğlu ile suyu tahliye etmek ve oyuncuların sağlığı gibi birçok şeye dikkat ettiklerini belirten Ata, "Geceleri gerçekten uyuyamadım, 'Bir sorun olursa ne yaparız?' diye. Çok büyük sorumluluktu bizim için ama başardık. Sağ olsun, teknik ekibimiz büyük özveri gösterdi. Türkiye'de ilk yapmış olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Teknik ekibin "siyah giyen adamlar" olarak bilindiğini dile getiren Ata, şunları kaydetti:

"Siyah giymek zorundayız. Çünkü sahnedeki hızlı değişim bizim için çok önemli. Sanatseverlerimizin görmeyeceği şekilde değişimleri yapmak zorundayız. Rejisörün bize vermiş olduğu süre 2 dakikaysa, o 2 dakika içinde bütün tablonun değişmesi gerekmekte. Bu oyunun hazırlığı ise yaklaşık iki, iki buçuk gün sürmekte. Normalde bir opera eserini bir günde kurabiliyoruz ama bu çok farklı bir eser. Hem sofit sisteminde kullandığımız panolar hem de zemindeki havuz sistemi oluşturma işi hem riskli hem de ağır ekipmanlardan oluştuğu için çok dikkat ve titizlikle yapıyoruz. Biraz daha uzun zaman alıyor kurması, sökmesi. Arkadaşlarımız gerçekten çok büyük emek harcıyor beden gücü, beyin gücü olsun ama temsillerimizin kapalı gişe olması bizi fazlasıyla gururlandırıyor, onurlandırıyor. Bütün yorgunluğumuzu seyircilerimiz sayesinde atıyoruz."

Ata, eseri Genel Müdürlüklerinin izniyle başka illerde de sahneleyeceklerine işaret ederek, "Eylül ayında Ankara Devlet Opera ve Balesinde sahnelemeyi planlıyoruz. Oradaki sanatseverlerimize de buradan müjdemizi verelim." diye konuştu.

"Sahnede yağmur efekti olarak gerçek su kullanılan ilk eser bu oldu"

Süleyman Taşcıoğlu ise sahnede yağmur görüntüsü oluşturma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"İki tankımız var. Suyu, tanklardan bir tanesi pompa vasıtasıyla yukarıya gönderiyor, yağmur efekti oluşuyor. Zemine yaptığımız izolasyon ile ahşap zemini hiç ıslatmadan suyu topluyoruz, diğer tanka alıyoruz. Ben çok emindim, kafamda sistem çalışıyordu, o yüzden içim rahattı. Gerekli önlemleri alıp çalışır hale soktuk. 6 operamızda sahnede yağmur efekti olarak gerçek su kullanılan ilk eser bu oldu. Umarım Türkiye'nin tamamına da izletebiliriz. Çok güzel bir eser oldu."