"Samsak Döveci" türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı - Son Dakika

Bursa'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün'ün, kendisinin derlediği ve son günlerde popüler olan "Samsak Döveci" türküsünü yorumladığı klip, dijital platformlarda yerini aldı.

Örgün'ün 2007 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden derlediği türkü, son dönemde özellikle sosyal medyada paylaşım ve beğenilerde büyük yankı uyandırmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Kaynak kişileri Tavşanlılı merhum neyzen Ferit Aktakka, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubunun (TÜMATA) kurucusu merhum Rahmi Oruç Güvenç ile müzik öğretmeni Orhan Kasap olan, Emrah Can'ın düzenlemesini yaptığı türkü, derleyicisi Emel Örgün'ün yorumuyla bir müzik yapım firması tarafından 300'ü aşkın dijital platformda yayınlandı.

Örgün'ün, kendi derlediği eserlerden oluşan ve aralarında "Samsak Döveci"nin de yer aldığı 16 türkülük albümü ise bu yaz aynı firma tarafından müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Köy köy gezerek saklı kalmış türküleri ortaya çıkaran Emel Örgün, 2006 yılında yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı, başrollerinde Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün rol aldığı "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminde, derlediği "Kam Ana" ve "Altın Tas İçinde Kınam Ezilir" isimli türküleri seslendirmiş ve filmde oynamıştı.???????