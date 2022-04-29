"Samsak Döveci" türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

"Samsak Döveci" türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı

29.04.2022 15:21
"Samsak Döveci" türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı

Bursa'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün'ün, kendisinin derlediği ve son günlerde popüler olan "Samsak Döveci" türküsünü yorumladığı klip, dijital platformlarda yerini aldı.

Bursa'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Örgün'ün, kendisinin derlediği ve son günlerde popüler olan "Samsak Döveci" türküsünü yorumladığı klip, dijital platformlarda yerini aldı.

Örgün'ün 2007 yılında Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden derlediği türkü, son dönemde özellikle sosyal medyada paylaşım ve beğenilerde büyük yankı uyandırmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Kaynak kişileri Tavşanlılı merhum neyzen Ferit Aktakka, Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma Grubunun (TÜMATA) kurucusu merhum Rahmi Oruç Güvenç ile müzik öğretmeni Orhan Kasap olan, Emrah Can'ın düzenlemesini yaptığı türkü, derleyicisi Emel Örgün'ün yorumuyla bir müzik yapım firması tarafından 300'ü aşkın dijital platformda yayınlandı.

Örgün'ün, kendi derlediği eserlerden oluşan ve aralarında "Samsak Döveci"nin de yer aldığı 16 türkülük albümü ise bu yaz aynı firma tarafından müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Köy köy gezerek saklı kalmış türküleri ortaya çıkaran Emel Örgün, 2006 yılında yönetmenliğini Ezel Akay'ın yaptığı, başrollerinde Haluk Bilginer ve Beyazıt Öztürk'ün rol aldığı "Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?" filminde, derlediği "Kam Ana" ve "Altın Tas İçinde Kınam Ezilir" isimli türküleri seslendirmiş ve filmde oynamıştı.???????

YORUMLAR
500
Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Büyük Birlik Partisi şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı Bursa'da bir evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Türk Halk Müziği, Kütahya, Tümata, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Samsak Döveci' türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
15:25 Turuncu kategoride aranan 'Reber' kod adlı terörist Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi
15:14 Galatasaray'daki seçim iptal oldu! İki başkan adayı kameralar karşısında yeni tarihi açıkladı
15:09 Ramazan Bayramı'nda şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın! Meteoroloji bölge bölge uyardı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:33:05. #1.12#
SON DAKİKA: "Samsak Döveci" türküsü derleyen sanatçının yorumuyla dijital platformlarda yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement