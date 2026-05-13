Samsun\'da hayvan barınağı olmayan ilçeler

Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda paylaşılan verilere göre Samsun'un 17 ilçesinden 10'unda barınak veya tesis yok.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Maalesef topladığımız hayvanlar arasında İlkadım'da yaşamayan birçok hayvana rastlıyoruz. Farklı ilçelerden gelen hayvanlar nedeniyle zorlanıyoruz. Toplantıda da söyledim; bir an önce bütün ilçelerimiz hayvan yaşam alanlarını oluşturursa biz bu yükten de kurtulmuş olacağız" demişti.

Geçen hafta Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda ilçelerdeki hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve ara transfer merkezi sayıları ile dolulukları paylaşıldı.

4 hayvan bakımevi var

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü(DKMP) tarafından paylaşılan verilere göre, Samsun'da 4 ilçede hayvan bakımevi bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi'nde hayvan bakımevleri sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Çarşamba Belediyesi'nin hayvan bakımevinin ise yeni yapıldığı ve kısa sürede hayata geçeceği ifade edildi.

2 ilçede doğal yaşam alanı, 3 ilçede ara transfer merkezi var

Hayvanlar için doğal yaşam alanları hazır durumdaki belediyeler ise Bafra Belediyesi ve İlkadım Belediyesi. Canik Belediyesi, Terme Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi ise hayvanların 10-15 günlük sürelerle diğer merkezlere transfer için tutulduğu ara transfer merkezlerine sahip.

10 ilçede hiçbir tesis yok

19 Mayıs Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Asarcık Belediyesi, Atakum Belediyesi, Havza Belediyesi, Kavak Belediyesi, Ladik Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi ve Yakakent Belediyesi'nde ise hayvanlar için hiçbir tesis bulunmuyor.

Doluluk oranları

Paylaşılan resmi verilere göre mevcut 4 hayvan bakımevinin toplam 4 bin 800 hayvan kapasitesi bulunuyor. Yüzde 76,04 doluluk oranıyla 3 bin 650 hayvan bu bakımevlerinde tutuluyor. Mevcut 2 doğal yaşam alanının toplam bin 700 hayvan kapasitesi bulunuyor. Yüzde 27,94 doluluk oranıyla 475 hayvan bu alanlarda tutuluyor.

Hayvanların 10-15 günlük sürelerle diğer merkezlere transfer için tutulduğu 3 ara transfer merkezinin toplam 470 hayvan kapasitesi bulunuyor. Yüzde 69,15 doluluk oranıyla 325 hayvan bu merkezlerde transfer için bekliyor.

Hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve ara transfer merkezlerini içeren il geneli toplama göre ise bu merkezler toplamda 6 bin 970 sahipsiz hayvanlık kapasitede yüzde 63,85 oranla 4 bin 450 mevcut sahipsiz hayvana ev sahipliği yapıyor. - SAMSUN