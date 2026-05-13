Samsun'da hayvan barınağı olmayan ilçeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da hayvan barınağı olmayan ilçeler

Samsun\'da hayvan barınağı olmayan ilçeler
13.05.2026 18:03  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında yapılan açıklamalara göre, Samsun'un 17 ilçesinden 10'unda hayvan barınma veya doğal yaşam tesisi bulunmuyor. Büyükşehir Belediyesi, çeşitli ilçelerdeki mevcut tesislerin doluluk oranlarıyla ilgili verileri paylaştı.

Samsun İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda paylaşılan verilere göre Samsun'un 17 ilçesinden 10'unda barınak veya tesis yok.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz Mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, "Maalesef topladığımız hayvanlar arasında İlkadım'da yaşamayan birçok hayvana rastlıyoruz. Farklı ilçelerden gelen hayvanlar nedeniyle zorlanıyoruz. Toplantıda da söyledim; bir an önce bütün ilçelerimiz hayvan yaşam alanlarını oluşturursa biz bu yükten de kurtulmuş olacağız" demişti.

Geçen hafta Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapılan İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda ilçelerdeki hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve ara transfer merkezi sayıları ile dolulukları paylaşıldı.

4 hayvan bakımevi var

Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü(DKMP) tarafından paylaşılan verilere göre, Samsun'da 4 ilçede hayvan bakımevi bulunuyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bafra Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi'nde hayvan bakımevleri sahipsiz hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Çarşamba Belediyesi'nin hayvan bakımevinin ise yeni yapıldığı ve kısa sürede hayata geçeceği ifade edildi.

2 ilçede doğal yaşam alanı, 3 ilçede ara transfer merkezi var

Hayvanlar için doğal yaşam alanları hazır durumdaki belediyeler ise Bafra Belediyesi ve İlkadım Belediyesi. Canik Belediyesi, Terme Belediyesi ve Ayvacık Belediyesi ise hayvanların 10-15 günlük sürelerle diğer merkezlere transfer için tutulduğu ara transfer merkezlerine sahip.

10 ilçede hiçbir tesis yok

19 Mayıs Belediyesi, Alaçam Belediyesi, Asarcık Belediyesi, Atakum Belediyesi, Havza Belediyesi, Kavak Belediyesi, Ladik Belediyesi, Salıpazarı Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi ve Yakakent Belediyesi'nde ise hayvanlar için hiçbir tesis bulunmuyor.

Doluluk oranları

Paylaşılan resmi verilere göre mevcut 4 hayvan bakımevinin toplam 4 bin 800 hayvan kapasitesi bulunuyor. Yüzde 76,04 doluluk oranıyla 3 bin 650 hayvan bu bakımevlerinde tutuluyor. Mevcut 2 doğal yaşam alanının toplam bin 700 hayvan kapasitesi bulunuyor. Yüzde 27,94 doluluk oranıyla 475 hayvan bu alanlarda tutuluyor.

Hayvanların 10-15 günlük sürelerle diğer merkezlere transfer için tutulduğu 3 ara transfer merkezinin toplam 470 hayvan kapasitesi bulunuyor. Yüzde 69,15 doluluk oranıyla 325 hayvan bu merkezlerde transfer için bekliyor.

Hayvan bakımevi, doğal yaşam alanı ve ara transfer merkezlerini içeren il geneli toplama göre ise bu merkezler toplamda 6 bin 970 sahipsiz hayvanlık kapasitede yüzde 63,85 oranla 4 bin 450 mevcut sahipsiz hayvana ev sahipliği yapıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da hayvan barınağı olmayan ilçeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

07:25
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
06:50
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in tarihi görüşmesi başladı: Ortak olmalıyız, rakip değil
01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
01:09
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:30:04. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da hayvan barınağı olmayan ilçeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.