Samsun'da genç şef adayları yöresel yemekler için mutfağa girdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun'da genç şef adayları yöresel yemekler için mutfağa girdi

Anadolu Profesyonel Şefler Birliği tarafından "Meslek, Bilgi ve Sanat Seninle Mezara Gitmesin" mottosuyla yürütülen "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde genç şef adayları, yöresel yemekler için şef Hüseyin Şipal ile çalışma yaptı.

08.04.2025 14:16
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Anadolu Profesyonel Şefler Birliği tarafından "Meslek, Bilgi ve Sanat Seninle Mezara Gitmesin" mottosuyla yürütülen "Gelenekten Geleceğe" projesi kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde genç şef adayları, yöresel yemekler için şef Hüseyin Şipal ile çalışma yaptı.

Şef Şipal'ın organizatörlüğünde, Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde, Havza'nın yöresel yemeklerini öğrendi ve ünlü şeften yöresel yemeklerin hazırlanışına dair teknik bilgiler aldı.

Etkinlikte Şipal, Havza'nın yöresel lezzetleri ve yapılışları hakkında Kooperatif Başkanı Şehri Dilek'ten bilgiler alarak deneyimlerini genç şef adayları ile paylaştı.

Pekmezli bazlama, dal turşu kavurması, haluçka, yumurtalı kaypak çorbası ve bulgurlu üzümlü börek hazırlayan şef adayları, kooperatif kurucusu Şerife Döndür Acar ve kooperatif üyeleriyle Havza'nın yöresel mutfağı konusunda sohbet etti.

Şef Hüseyin Şipal, Anadolu Profesyonel Şefler Birliği tarafından yürütülen Gelenekten Geleceğe isimli çalışmada "Meslek, Bilgi ve Sanat Seninle Mezara Gitmesin" mottosu ile çalışmalar yaptıklarını belirterek şunları dile getirdi:

"Kadim Anadolu toprağının cumhuriyet kenti Havza'da yöresel ve bölgesel mutfağın önemini gençlere anlattık. Bu mutfağın yaşatılması için dünya mutfaklarına girmeden kendi ve yöresel mutfağınızı bilmeden diğer mutfaklara evirilmemeliyiz. Referans Anadolu'nun kendisidir diyerek, 19 binden fazla çeşide sahip Anadolu mutfağı varken başka yerde başka mutfak tarzı aramamıza gerek yok. Asıl bu işin en büyük tedarikçileri ve geleneksel mutfağı yaşatanlar hanımefendiler. Kim bu hanımefendiler? Üreten kadın kooperatifleri. Onları özel kılan, bizim ilgimizi çeken tarafları şu, bizim mutfağımızın gerçek ve orijinal ürünlerini üreten insanlar. Yani sanayileşmemiş, endüstrileşmemiş birçok ürünü gerçekten yapan insanlar. Yani anne reçetelerini yaşatan insanlar. Bu sebepten ötürü kadın kooperatiflerini desteklemeliyiz."

Çalışma kapsamında kadın üretim kooperatifleri ile "junior şefleri" buluşturmayı ve tecrübelerini paylaşmayı hedeflediklerini anlatan Şipal, "Burada en üst başlığımız şu, gelenekten geleceğe dediğimiz, mesleğin ve sanatın ölmemesi için uzun yıllara yayılması için bir şeyin gelenekselleşmesi ve geleneksel mutfağımızın yaşatılması için junior şeflere çok ihtiyacımız var. Genç şef adaylarına tavsiyemiz ayda birkaç sefer anne reçeteleri ile yapılmış yemekleri yapmaları ve geleneksel Türk mutfağını yaşatmaları, tatmaları ve tattırmalarıdır." diye konuştu.

Uzun mesafeli yolculuk yapanlara tavsiyelerde bulunan Şipal, "Uzun seyahatlerde, illerden illere geçerken, ilçelere, köylere sapın. O saklı lezzetleri, geleneksel reçeteler ile yapılmış ürünleri tadıp görün. Yol üstündeki büyük endüstrileşmiş tesisleri değil kadın kooperatiflerini ziyaret edin. Buralarda anne reçeteleri ile yapılmış ne harika lezzetler olduğunu gezin görün." ifadelerini kullandı.

Kooperatif Başkanı Şehri Dilek ise çalışma kapsamında pekmezli bazlama, dal turşu kavurması, haluçka ve yumurtalı kaypak çorbası ile bulgurlu üzümlü börek yaptıklarını belirterek, "Bölgemizde bir kadının kurabileceği en geleneksel sofra budur. Bu işe gönül vermiş tüm genç şef adaylarımıza kapımız her zaman açık." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, samsun, Havza, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da genç şef adayları yöresel yemekler için mutfağa girdi - Son Dakika

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