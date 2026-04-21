Türk dünyasının çocukları Samsun'u renklendirdi - Son Dakika
Türk dünyasının çocukları Samsun'u renklendirdi

Türk dünyasının çocukları Samsun\'u renklendirdi
21.04.2026 14:14  Güncelleme: 14:15
Samsun'da düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Festivali, 9 ülkeden gelen 113 çocuğun katılımıyla renkli etkinliklere sahne oldu. Festival, kültürel kardeşliği ve dayanışmayı pekiştirdi.

Samsun, Türk dünyasının dört bir yanından gelen çocukların katılımıyla başlayan festivalle adeta kültür ve kardeşlik şölenine sahne oldu. Renkli yürüyüş ve gösterilerle start alan Türk Dünyası Çocuk Festivali, kentte büyük coşku oluşturdu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Türk Dünyası Çocuk Festivali", yürüyüşle başladı. 9 farklı ülkeden gelen 113 katılımcı çocuk ile yüzlerce vatandaş, bando eşliğinde İlkadım ilçesi Lise Caddesi'nden başlayarak İstiklal Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı'nı takiben Onur Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde yapılan törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, festivalin taşıdığı anlamın altını çizerek, "Şehrimiz adına tarihi ve kültürel bir buluşmaya daha şahitlik ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan haftasında bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Türk Dünyası Çocuk Festivali'ni gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sokaklarımız bugün Türk coğrafyasının dört bir yanından gelen kardeşlerimizin neşesiyle şenleniyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal ise Türk dünyasının ortak geleceğine vurgu yaparak, "Türk dünyası bir sevdadır. Bu çocuklarımız Samsun'da bir hafta geçirecek, dostluklar kuracak ve hem şehrimizin kültürünü hem de Cumhuriyetimizin kuruluş ruhunu yakından tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından program İstiklal Meydanı'nda devam etti. Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, KKTC, Kırım, Kosova, Özbekistan, Balkarya ve Gagavuzya'dan gelen çocuklar yöresel oyunlarını sahneleyerek izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Festival, farklı ülkelerden gelen 113 çocuğun katılımıyla Samsun'da kültürler arası kardeşlik ve dayanışma mesajlarının öne çıktığı etkinliklerle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Türk dünyasının çocukları Samsun'u renklendirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
14:31
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
14:13
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:08
AVM’lere girişler ücretli mi oluyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var
AVM'lere girişler ücretli mi oluyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
SON DAKİKA: Türk dünyasının çocukları Samsun'u renklendirdi - Son Dakika
