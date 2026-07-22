Samsun'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı

22.07.2026 00:03
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36. Uluslararası Halk Oyunları Festivali, 12 ülkeden 480 dansçının katılımıyla Samsun'da başladı.

SAMSUN'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin 36'ncısı bugün başladı. Festivale 12 farklı ülkeden 480 dansçı katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Dünyanın Buluşma Noktası Samsun' sloganı ile bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Halk Oyunları Festivali, Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi önünde başladı. Festival ilk olarak Türk-İş sahilinde kortej yürüyüşü ile başladı. Türkiye, Meksika, Sırbistan, Adige Cumhuriyeti, Rusya, Polonya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Slovakya ve Gürcistan'dan gelen dansçılar geleneksel dansları, oyunları ve kültürlerini sergiledi. 21-26 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan festivale; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Süleyman Demirtaş ve vatandaşlar katıldı.

Festival öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bu festival kültürler arası birlikte olmayı da beraberinde getiriyor. İnsanlarımız burada farklı ülkelerin kültürlerini tanımış, her ülkeden insanlar ile beraber olmuş oluyorlar. Samsun'un ahenkli bir şehir olmasına da çok vurgu yapan bir durum bu aslında. Böylelikle hem kültürlerimiz birbirini tanımış hem de Samsunumuzun reklamını yapmış oluyoruz. Samsun Kurtuluş Mücadelesinin başladığı şehir olmasının yanı sıra aynı zamanda misafirperverliğiyle çok ünlü bir şehir. Dolayısıyla da her gelen etkinliklerimize katılan ekiplerimiz gelecek yılda tekrar gelmeye çok arzuluyorlar" dedi.

Bu yılki festivale ilk kez katılan ülkeler olduğunu ifade eden Başkan Doğan, "İnşallah Samsun'umuzdan hep güzel duygularla, güzel anlarla ayrılırlar, güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Samsunların bu festivale çok büyük bir desteği var, katkısı var. Festivale büyük ilgi göstererek bize destek oluyorlar. Çevre illerden de festivalimize çok sayıda vatandaşımız geliyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 12 farklı ülkeden gelen dansçılar, geleneksel danslarını, oyunlarını ve kültürlerini sergiledi.

Haber: Gökhan İÇKİLLİ – Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da Uluslararası Halk Oyunları Festivali Başladı - Son Dakika

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