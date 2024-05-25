Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi \'Saraydan Kız Kaçırma\' operasını sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi, ünlü besteci Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sanatseverlerle buluşturdu. Opera, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahnelendi ve Belmonte'nin sevgilisi Konstanze'yi kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor. Opera, Erdem Erdoğan, Sezgi Elhüseyni, Engin Suna, Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Gürkan Sezgin ve Eray Dönmez gibi başarılı sanatçıların performanslarıyla dikkat çekti.

25.05.2024 22:33
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, ünlü besteci Mozart'ın yüzyıllar boyunca Avrupa'yı saran Türk kültürü hayranlığının etkisiyle 26 yaşında beslediği "Saraydan Kız Kaçırma" operası yeniden sahnelendi.

Operada, Belmonte adlı İspanyol soylusunun uşağı Pedrillo ile Selim Paşa'nın Akdeniz kıyılarındaki yazlık köşkünde tutsak olarak bulunan sevgilisi Konstanze ve onun hizmetçisi Blonde'yi, Paşa'nın harem bekçisi Osmin'in elinden kurtarmaya çalışması anlatılıyor.

Orkestra şefliğini Patrick David Murray'ın üstlendiği "Saraydan Kız Kaçırma" operasının sahne kurgusu Tuncay Kurtoğlu ve Cenk Bıyık imzası taşıyor.

Belmonte rolünde Erdem Erdoğan, Konstanze rolünde Sezgi Elhüseyni, Osmin rolünde Engin Suna, Blonde rolünde Ayşenur Ayyıldız Haksoy, Pedrillo rolünde Gürkan Sezgin, Selim Paşa rolünde Eray Dönmez'in yer aldığı opera, iki perde olarak sahnelendi.

Koro şefliğini Raushan Baigulakova'nın üstlendiği eserin sahne ışığı Murat Yılmaz tarafından yapıldı. Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasının da sahne üstünde yer aldığı operanın başkemancılığını Didem Tepe üstlendi.

Opera, sanatseverler tarafından ilgi gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Saraydan Kız Kaçırma' operasını sahneledi - Son Dakika

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