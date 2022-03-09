Samsun Devlet Opera ve Balesi "Stabat Mater" konseri verecek - Son Dakika
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Stabat Mater" konseri verecek

09.03.2022 14:50
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Stabat Mater" konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle düzenlenecek konser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

18. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin ölmeden önceki son ve en ünlü yapıtı olan "Stabat Mater", bestecinin ölümünden sonra büyük popülerlik kazanmıştı.

SAMDOB orkestrası ile gerçekleştirilecek konserin şefliğini Paolo Villa yapacak. "Stabat Mater" eserinin solist sanatçıları soprano Seda Ortaç, mezzosoprano Stare Çelebi, solist klavsen sanatçısı ise Diego Moccia olacak.

Gözde Yardımlı'nın başkemancı olarak yer alacağı konser, 12 Mart Cumartesi günü 20.00'de başlayacak.??????????????

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Müze Konseri' verecek Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Müze Konseri' verecek

Konser, Samsun, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Stabat Mater' konseri verecek - Son Dakika


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