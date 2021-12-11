Samsun Devlet Opera ve Balesi "Yunus Emre" balesinin prömiyerini gerçekleştirdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Yunus Emre" balesini ilk kez sanatseverlerin beğenisine sundu.

UNESCO'nun, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'i "Yunus Emre'yi Anma Yılı", Cumhurbaşkanlığının da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan etmesi dolayısıyla "Yunus Emre" balesinin dünya prömiyeri Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'yi dünya sahnelerine taşıyan iki perdelik eserin librettosu ve rejisi, bale sanatçısı ve başkoreograf Görkem Cengiz'e ait.

Eserin koreografisini Kürşat Kılıç, Zeynep Bengier ve Görkem Cengiz üstleniyor. Türk sanat müziği sanatçısı Erhan Yılmaz'ın eserlerinden özel seçilen müzikler "Yunus Emre" balesi için Mehmet Yetimoğlu ve Görkem Cengiz tarafından düzenlendi.

Dekor ve kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk tarafından hazırlanan eserin ışık tasarımı Erdem Kuzaytepe'ye ait. Video projeksiyonu Murat Turgut tarafından gerçekleştirilen eserin reji asistanı Burak Ölmez, koreografi asistanı ise Orkun Baydoğan.

SAMDOB koro ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sanatçılarının katılımıyla sahnelenen eserde, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu orkestra sanatçıları da yer aldı.

Yunus Emre balesi sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.