Samsun Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi - Son Dakika
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Samsun Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

Samsun Kültür Yolu Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi
29.06.2026 10:36
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Samsun Kültür Yolu Festivali, tiyatro, opera, bale ve çocuk etkinlikleriyle zenginleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali, sekiz gün boyunca opera, bale, tiyatro, konser, sergi, atölye ve çocuk etkinliklerinden oluşan zengin programıyla sanatseverleri buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan "Kürk Mantolu Madonna", dünya prömiyerini Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Sahnelenen eser, salonu dolduran sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sabahattin Ali'nin unutulmaz romanından uyarlanan yapım; güçlü sahne dili, özgün müzikleri ve etkileyici görsel anlatımıyla büyük beğeni topladı. "Kürk Mantolu Madonna", festivalin hafızalarda yer eden ve en çok ilgi gören sahne yapımları arasında yer aldı. Festival kapsamında sahnelenen "Balerin", bir kız çocuğunun annesinden aldığı ilhamla başlayan sanat yolculuğunu duygusal bir anlatımla izleyiciye aktarırken, "Hanım Olan Hizmetçi" operası ise mizahi dili ve başarılı yorumuyla büyük beğeni topladı. Her iki yapım da opera ve bale sanatının farklı anlatım biçimlerini Samsunlu sanatseverlerle buluşturdu.

Tiyatro sahnelerinde yoğun ilgi

Festival tiyatro programında yer alan "Eyvah Nadir" ve "Öteki", güçlü metinleri ve başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. İnsan ilişkilerini ve toplumsal meseleleri farklı perspektiflerden ele alan yapımlar, festival boyunca salonları doldurdu. Atakum Sanat Merkezi'nde sahnelenen "Oyun Gecesi" ise genç tiyatrocuların performanslarını sanatseverlerle buluşturarak programa dinamizm kattı.

Çocuklar için sanat ve eğlence bir aradaydı

Öte yandan festival programında çocuklar da unutulmadı. "Pinokyo" ve "Sihirli Lamba" gösterileri, çocukları sahne sanatlarıyla buluşturdu. Müzik, dans ve tiyatroyu bir araya getiren yapımlar, ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Çocuklara yönelik etkinliklerde de yoğun katılımın olması, festivalin her yaştan ziyaretçiye ulaşan yapısını bir kez daha ortaya koydu. Doğu Park'ta kurulan Çocuk Köyü de festival boyunca miniklere eğlenceli aktiviteler sundu. Gün boyunca gerçekleştirilen üretici atölyeler, sahne gösterileri, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve eğitici etkinliklerle çocuklar eğlence dolu anlar yaşarken, aileler de festival atmosferine ortak oldu.

Geleneksel sanatlar geleceğe aktarıldı

Ayrıca festivalin son gününde Samsun Müzesi'nde gerçekleştirilen Kilim Dokuma Atölyesi ile yetişkin ve çocuklara yönelik Halı Dokuma Atölyesi, ziyaretçileri Anadolu'nun köklü dokuma geleneğiyle buluşturdu. Usta eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar, geleneksel el sanatlarının yeni kuşaklara aktarılmasına katkı sundu.

Kültür ve sanatı kentin dört bir yanında geniş kitlelerle buluşturan Samsun Kültür Yolu Festivali, zengin etkinlik programını tamamlayarak sona erdi. Konserlerden sergilere, sahne sanatlarından çocuk etkinliklerine, geleneksel el sanatları atölyelerinden gastronomi deneyimlerine uzanan festival, her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgisiyle hafızalarda yer edindi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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