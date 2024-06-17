Kültür Sanat

Samsun Kültür Yolu Festivali sona erdi

SAMSUN - Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali son gününde; konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamında; müzisyen Aykut Kuşkaya, Saathane Meydanı'nda seslendirdiği eserlerle yüreklere dokundu. Samsun Atatürk Kültür Merkezi'nde, müzisyen Gökhan Akar sahne aldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sevilen müzik grubu Dolapdere Bing Gang Samsunlulara muhteşem bir konser deneyimi yaşattı.

Doğupark'ta kurulan "Çocuk Köyü" gün boyunca birbirinden renkli aktivitelere, atölye çalışmalarına, sahne gösterilerine, tiyatrolara ev sahipliği yaptı. Sahne Şovu "Kavuklu ile Pişekar" ve "Karagöz Gölge Oyunu" ile çocuklar eğlenceli zaman geçirdi.