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Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi - Son Dakika

Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi

07.01.2022 19:04

Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi Terme pidesi geniş ve yumuşak, Bafra pidesi ise dar ve çıtır, Çarşamba pidesi ise kısa ve iç harcıyla lezzetiyle kendine hayran bırakıyor Samsun'un ünü Türkiye'ye yayılan coğrafi işaretli lezzeti pideleri, yapıldıkları ilçelere...

Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi

Terme pidesi geniş ve yumuşak, Bafra pidesi ise dar ve çıtır, Çarşamba pidesi ise kısa ve iç harcıyla lezzetiyle kendine hayran bırakıyor

SAMSUN - Samsun'un ünü Türkiye'ye yayılan coğrafi işaretli lezzeti pideleri, yapıldıkları ilçelere göre farklılık gösteriyor.

Tüm ülke genelinde ilgiyle tüketilen 'Samsun pideleri' Samsunluların her Pazar günü sabahı pide yeme alışkanlığı ile Türkiye'nin geneline yayıldı. Samsun deyince akla ilk olarak Terme, Bafra ve Çarşamba pideleri geliyor. Pidelerin yapılış şekilleri değişiklik gösterse de aslında Samsun pidelerinin değişmeyen tek özelliği lezzetleri oluyor.

Terme pidesi; yumuşak ve geniş hamurunun yanı sıra pişmiş iç harcıyla vatandaşların beğenisini topluyor. Bafra pidesi çıtır hamuru, ince ve uzun şekilde vatandaşa sunulurken, Çarşamba pidesi ise yumuşak kalın hamur ve çiğden hamura yerleştirilmiş iç harcıyla enfes bir lezzet sunuyor. Vatandaşlar, şehir merkezi de dahil olmak üzere istedikleri yörenin pidesini söyleyerek, afiyetle yiyor. Kapalı bu pidelerin yanı sıra açık olarak kuşbaşılı, kıymalı, kaşarlı, pastırmalı, sucuklu, yumurtalı ve karışık olarak da hazırlanan açık pideler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"Samsun'un tüm pideleri ayrı güzel"

Tüm pide çeşitlerinin kendisine has bir lezzeti olduğu ifade eden vatandaşlar, "Ben Terme pidesini beğenerek yiyorum. Pide lezzetinde ustaların marifeti de çok büyüktür. Bafra'da, Terme'de Çarşamba'da bizim. Onun için hangisi daha güzel diye bir ayrım yapamayız. Kimi daha çıtır oluyor, kimi daha yumuşak oluyor kimisinin de içi çiğ harçtan yapılıyor. Herkes kendi damak zevkine hitap eden pideyi tercih ediyor" dediler.

"Samsun'un kapalı kıymalı pidesi meşhurdur"

25 yıllık pide ustası Şerafet Gebesoy, "Terme pidesinin meşhurluğu büyük oranda hamurundandır. Kapalı kıymalı pide olarak çok meşhur bir lezzettir. Dışarıdan gelen vatandaşlar en çok kapalı kıymalı pide istiyor. Terme pidesi yumuşak ve geniş hamurludur. Bafra pidesi ile iç harçları hemen hemen aynıdır. İkisi de pişmiş kıymadan yapılır. Bafra pidesi Terme pidesine göre daha ince ve çıtırdır. Çarşamba pidesi ise daha kısa ve geniş hamurdan yapılır ve iç harcı da çiğ olarak hamura yerleştirilir. Vatandaşlar en çok bu pide çeşitlerinden yemeyi tercih ediyorlar. Açık pidelerden de kavurma-kaşar ya da karışık pideyi tercih ediyorlar" diye konuştu.

Öte yandan Çarşamba, Terme ve Bafra pidesi, Samsun'un coğrafi işaretli 9 yemek ürününden 3'ünü oluşturuyor.

Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi
Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi
Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi

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Çarşamba, Samsun, Terme, Bafra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun'un tescilli lezzetleri: Terme, Bafra ve Çarşamba pidesi - Son Dakika


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