Samsun Valisi Tavlı'dan jandarma, polis ve sahil güvenlik personeline telsizden bayram kutlaması

SAMSUN - Samsun Valisi Orhan Tavlı; havada, karada, denizde ve her yerde görev yapan güvenlik güçlerinin Ramazan Bayramı'nı telsiz mesajı ile kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Vali Orhan Tavlı, İl emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı merkezlerine bir telsiz mesajı gönderdi. Vali Tavlı'nın mesajı güvenlik güçlerinin merkezleri tarafından havada, karada, denizde ve her yerde görev yapan güvenlik güçlerine okundu.

Tavlı'nın telsiz mesajında, "Emniyet, jandarma, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı teşkilatımızın değerli mensupları, sabır ve dayanışmanın mükafatı olan bir Ramazan Bayramı'na daha huzur ve güvenle ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ortamın tesis edilmesinde ve korunmasında elbette en büyük paylardan biri siz değerli güvenlik güçlerimizin yapmış olduğu başarılı çalışmalardır. Bu itibarla ilimizde huzur ve güvenliğin tesisi adına gece-gündüz özveri ve kararlılıkla görev yağan emniyet personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu uğurda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise şükranlarımı ifade ediyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nın güvenlik güçlerimize ve tüm gönül coğrafyamıza barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor, sizlerin ve ailelerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadeleri yer aldı.

Telsiz mesajının okunduğu anları, güvenlik tedbirlerini ve vatandaş görüşlerini kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Vali Tavlı'ya ve güvenlik güçlerine vatandaşlar da şükranlarını sundu.

"Vatandaşlarımızdan dönüş yolunda da trafik kurallarına ve uyarılara riayet etmelerini istirham ediyorum"

Ayrıca kendi sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Tavlı, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelimiz bayram tatilinin Samsun'umuzda huzur ve güven içerisinde geçirilmesini temin etmek için trafik güvenliği başta olmak üzere tüm alanlarda fedakarca vazife ifa ediyor. Tüm kolluk kuvvetlerimize mesai mefhumu gözetmeksizin yürüttükleri çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum.

Kolluk kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı bu vesileyle bir kez daha tebrik ediyor, bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla yollara çıkan vatandaşlarımızdan dönüş yolunda da trafik kurallarına ve uyarılara titizlikle riayet etmelerini önemle istirham ediyorum.